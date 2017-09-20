لقاء بين ترامب والملك عبدالله يوضح قوة تحالف الاردن مع الولايات المتحدة

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تابع موقع مصر 365 فعاليات اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الدولية، حيث انها بدأت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 19 من شهر سبتمبر من عام 2017 التي تقوم باستضافتها ولاية نيويورك احدى الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت من كل عام.

والجدير بالذكر أن خلال هذه الدورة قام رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الذي يقوم بحضور الاجتماعيات لأول مرة، بتوجيه الكثير من الرسائل لبعض قادة ورؤساء العالم ومنها رسائل التهديد والغضب لبعض الدول، مثل كوريا الشمالية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنها رسائل التحالف والصداقة الدولية مثل الرسالة التي وجهها دونالد ترامب إلى المملكة العربية الأردنية.

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والجدير بالذكر أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، قد عقد خلال اليوم الاربعاء اجتماعا على هامش الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الدولية في نيويورك لقاء ثنائيا الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني، وقد وصفه ترامب خلال اللقاء بأنه “محارب عظيم”.

ويذكر أن دونالد ترامب قد صرح في بداية اللقاء مع العاهل الأردني، بأن المملكة الأردنية تعد شريكا قويا وحليف أساسيا للولايات المتحدة الأمريكية منذ وقت طويل، وقد أشار خلال حديثه إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية الهاشمية لم تكن على مستوى أعلى مما هي عليه الآن.

ومن جهة قام دونالد ترامب بشكر العاهل الأردني من أجل المساعدات التي قام الأردن بتقديمها إلى كل اللاجئين، حيث قال ترامب إنه عمل رائع، وجاء ذلك وفقا لما قامت بذكره قناة “روسيا اليوم” القناة الإخبارية الروسية.

ومن جانب آخر قام الملك عبدالله الثاني ملك الأردن بالتأكيد على أن بلاده سوف تقف دائما جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب، مضيفا خلال كلامه بان الاردن سوف تتجاوز هذه الفترة العصيبة في المنطقة .

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ولا شك في أن منطقة الشرق الأوسط تواجه في الفترة الحالية الكثير من الاخطار الارهابية وخصوصا في كلا من سوريا والعراق وليبيا، حيث سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي “داعش” الذي يعتبر مصدر للإرهاب في المنطقة بأكملها، وسببا في وجود بعض العناصر الإرهابية في الأردن وشبه جزيرة سيناء في مصر