الادارة التركية تسعى لخطوات أستباقية للرد على استفتاء كردستان العراق

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وعد رئيس الوزراء التركي “بن علي يلدريم” بأن الإدارة التركية ستقوم باتخاذ خطوات أمنية ودبلوماسية وسياسية واقتصادية للرد على الاستفتاء المزمع إقامته لإقليم كردستان العراق بدعوة الانفصال عن العراق.

ووجه رئيس الوزراء التركي بهذه التصريحات للصحفيين قبيل انعقاد جلسة البرلمان التركي اليوم السبت للتصويت على قرار السماح باستمرار نشر الجنود الأتراك في العراق وسوريا.

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وبسؤال “بن يلدريم” عن عملية عابرة للحدود ضمن الأفكار المطروحة، قال إنه “من الوارد أن تتعلق المسألة بميعاد تطبيق الخيارات الأمنية، والاقتصادية، والسياسية، المستجدات التي سيتم حدوثها هي التي ستحدد هذا”.

وكان قد صرح رئيس الوزراء التركي أمس الجمعة إن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وتابع “يلدريم” أن استفتاء كردستان سيعمل علي تهديد الأمن القومي لتركيا، ويفرض علي أنقرة تطبيق عقوبات على جار وشريك تجاري بالرغم من أنها لم توضح طبيعة وما هي الإجراءات التي قد يتم اتخاذها من قبل أنقرة.

وفي نفس السياق، قالت رئاسة الأركان التركية أنها سترفع مستوى مناوراتها العسكرية في منطقة “سيلوبي / الخابور” بالقرب من الحدود العراقية، وأكّدت في بيان لها استمرار المرحلة الثانية من المناورات العسكرية في المنطقة ذاتها، بالاشتراك مع عدد من الوحدات العسكرية الإضافية.

وكانت قد أطلقت القوات المسلحة التركية، مجموعة مناورات عسكرية كبيرة يوم الاثنين الماضي في منطقة “سيلوبي / خابور” بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، وأعلنت مصادر عسكرية إنها ستستمر حتى 26 من الشهر الجاري، أي بعد يوم واحد من موعد الاستفتاء المقرر.

وأطلقت تركيا التي يسكنها أكبر إثنية كردية في المنطقة حاليا وتحارب حزب العمال الكردستاني المحظور بها تحذير من عواقب تقسيم الدولتين المجاورتين سوريا والعراق جراء هذا الاستفتاء.

وبدأ الأكراد في الخارج التصويت بشكل الكتروني في الاستفتاء على الانفصال من خلال موقع المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، ومن المنتظر ان يستمر تصويت أكراد الخارج إلى ما بعد غد الاثنين، وكذلك تقرر أن يعقد رئيس إقليم كردستان العراق” مسعود البارزاني” مؤتمرا صحفيا الأحد للإعلان عن موقفه النهائي من الاستفتاء.

وفي هذه الأثناء، استقبل الرئيس العراقي “فؤاد معصوم” وفد المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان المفوض إلى بغداد لمناقشة الاستفتاء وطرق الحفاظ على الاستقرار في البلاد.

يأتي هذا بعد أن عبر “البارزاني” الجمعة في كلمة ألقاها في أربيل أمام الآلاف من الأكراد المؤيدين للانفصال عن تصميم سلطات الإقليم على إجراء الاستفتاء في الموعد المقرر له، داعيا الأكراد للتوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت بنعم .