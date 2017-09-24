ترامب: إيران وكوريا الشمالية ينتهجون نفس السياسة الاستفزازية

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صرح الرئيس الأمريكي”دونالد ترامب” إن إيران تشترك مع كوريا الشمالية فى انتهاج نفس السياسة والأفعال، وشدد على أنه لم يتم تنفيذ الكثير من الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى المتعلق بالبرنامج النووي لطهران.

تأتى تصريحات “ترامب” بعد ساعات من إعلان إيران عن نجاح تجربة اختبار صاروخ باليستي، والذى أطلق عليه أسم “خرمشهر”، ويصل مداه إلى ما يقرب 2000 كيلومتر.

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وعلق “ترامب”، من خلال عدة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن الاختبار الصاروخي الجديد يظهر ضعف اتفاق إيران الذي تم التوصل إليه سلفاً، أثناء فترة حكم الرئيس الأمريكى السابق “باراك أوباما”، مع طهران.

وتابع أن “إيران اختبرت لتوها صاروخا باليستيا يستطيع الوصول لإسرائيل، إنهم يشتركون فى العمل مع كوريا الشمالية”، وكانت واشنطن قد فرضت خلال الفترة الأخيرة، عقوبات من جانبها على إيران، معللتاً إن اختباراتها الصاروخية تخترق قرار الأمم المتحدة المرتبط بعدم القيام بأى أنشطة للصواريخ الباليستية التى تستطيع حمل رؤوس نووية.

ونفت إيران أن يكون برنامجها الصاروخي حاليا يمثل انتهاكاً لأي قرار خاص بالأمم المتحدة، كما ورد أنها تقول إن صواريخها لم تصمم لحمل أي رؤوس نووية، لكنها عادت لتؤكد في الوقت نفسه على استمرار تحسين مستوى ترسانتها من الصواريخ رغم الضغوط الأمريكية لإيقافها، وأكدت إن صاروخ “خرمشهر” قادر على حمل كثير من الرؤوس الحربية.

وكان قد نشر التلفزيون الإيراني الرسمي فيديو اختبار الصاروخ، بدون الإشارة إلى توقيت اختباره أو مكانه، وتم عرض الصاروخ للمرة الأولى في عرض عسكري يوم الجمعة الماضي، وقال الرئيس الإيراني “حسن روحاني” ، إن بلاده ستستمر فى تقوية ترسانتها الصاروخية.

وأذاع التلفزيون الإيراني إن الرأس الحربي لصاروخ “خرمشهر” يصل وزنه الى 1800 كيلوغرام، مما يجعله أقوى صاروخ على الإطلاق لإيران للدفاع وردع أي عدوان، وصرح وزير الدفاع الإيراني “أمير حاتمي” إن الضغوط الأجنبية لم تمثل أى تأثير على برنامج إيران الصاروخي.

يذكر أن الرئيس الأمريكى “ترامب” قد صرح يوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إيران تبني قوتها الصاروخية، ووجه لها الاتهامات بتصدير الإرهاب إلى كل من اليمن وسوريا ومناطق أخرى من الشرق الأوسط، أعربت بريطانيا عن قلقها العميق إزاء الاختبار الصاروخي.

وصرح وزير الخارجية البريطاني”بوريس جونسون” إننا نشعر بالقلق الكبير نحو التقارير التي تتضمن قيام إيران بتجربة صاروخية لا تتفق مع قرار الأمم المتحدة رقم 2231 “، ودعا “جونسون” إيران التوقف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية”

وكذلك طالبت فرنسا إيران بالتوقف عن كل النشاطات التي تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة، وطالبت الخارجية الفرنسية الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” إلى إصدار تقرير كامل عن التجربة الصاروخية الإيرانية.