“ميركل” تفوز بالانتخابات التشريعية الألمانية للمرة الثالثة

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أعلنت السلطات المسؤولة عن الانتخابات التشريعية الألمانية فوز حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الانتخابات التشريعية بنسبة وصلت إلى حوالي 41,7%.

رصد موقع مصر 365 التفاصيل الانتخابات التشريعية الألمانية الحالية، حيث فاز حزب إنجيلا ميركل في هذه الانتخابات بنسبة بلغت 41,7% وذلك على حسب ما صرحت به جهات مسؤولة في الدولة الألمانية لكن هذه النتيجة غير نهائية في الفترة الحالية، وهذه النتيجة تؤكد احتفاظ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالسلطة للمرة الثالثة على التوالي لتعد بذلك أول امرأة تبقى في السلطة بدولة أوروبا مدة طويلة لتتفوق بذلك على الراحلة رئيسة الحكومة في دولة بريطانيا مارجريت تاتشر.

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وفاز حزب “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” بأعلى نتيجة حققها الحزب منذ عام 1991، وهي نسبة 41,7% من الأصوات الألمانية بارتفاع وصل إلى 7,8 نقاط عن أخرى نتيجة للانتخابات التشريعية التي أجريت في عام 2009.

وأعرب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن سعادتها العارمة بهذه النتيجة التي حققه حزب “الاتحاد المسيحي الديمقراطي”، وأضافت المستشارة الألمانية أنه تقدم وعد إلى جميع المواطنين في دولة ألمانيا بأربع سنوات قادمة من النجاح السياسي.

وتم إجراء استطلاع لآراء الناخبين الألمانيين عند خروجهم من مراكز الانتخاب حيث أشاد الجميع بفوز الكتلة السياسية المحافظة التي تتزعمها إنجيلا ميركل وهي حزبي “الاتحاد الاجتماعي المسيحي”، وحزب” الاتحاد الديمقراطي المسيحي” وذلك بعد حصولهم على نسبة من الأصوات وصلت إلى اثنين وأربعين في المئة من إجمالي أصوات الناخبين الألمان.

وأضاف استطلاع الآراء عن حصول حزب “البديل لألمانيا” وهو المعارض لعملة اليورو الموحدة ليحصل على 4,9%، وكذلك حصل “حزب الخضر” على نسبة 8 في المئة، أما حزب اليسار المتشدد فقد حصل على 8,5%.

والجدير بالذكر أن مراكز الانتخابات التشريعية في دولة ألمانيا شارك فيها حوالي 61,8 مليون ناخب ليتم اختيار البرلمان الثامن عشر من التاريخ السياسي للدولة الألمانية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث سجلت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية مشاركة فاعلة ومرتفعة بشكل ملحوظ بلغت حوالي 73 في المئة من إجمالي المواطنين في الدولة الألمانية.

وأشار أكثم سليمان وهو محلل سياسي أن فوز المستشارة الألمانية للمرة الثالثة على التوالي بسبب استطاعة أنجيلا ميركل العمل على زيادة شعبيتها في دولة ألمانيا.