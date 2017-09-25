أهم ما قاله أردوغان خلال خطابه في المؤتمر الدولي لأمناء المظالم

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‏تابع موقع مصر 365 خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي صرح به في المؤتمر الدولي من أجل أمناء المظالم الذي تم عقده في مدينة إسطنبول في تركيا .

ومن أهم ما صرح به أردوغان خلال هذا الخطاب هو أنه يرى أن منظمة الأمم المتحدة قد سقطت في ما يدعيه أردوغان بالامتحان الإنساني وذلك بخصوص الأمور التي تحدث مع مسلمي الروهينغا .

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وقال أيضا أردوغان خلال خطابه أن طلب أن يتم عقد جلسة في الأمم المتحدة وتلك الجلسة من أجل مسلمي الروهينغا وقد تم عقدها بالفعل لكن من شارك فيها همر رئيس الجمهورية الايرانية ورؤساء وزراء كلا من باكستان وبنغلاديش وإندونيسيا فقط ولم يقم بالحضور أي شخص .

وقال أيضا أردوغان خلال خطابه أنه على العالم أن يتكلم على كل أنواع الإرهاب وليس الإسلام فقط فلا عند أحد يتحدث عن الإرهاب المسيحي و الإرهاب البوذي والإرهاب اليهودي .

وقد صرح ايضا خلال خطابه أن البوذيون يقومون بممارسة الإرهاب والتطهير العرقي والقتل ضد مسلمي الروهينغا الموجودين في اقليم اراكان .

وأضاف أن تركيا ستواصل إرسال مساعدات لمسلمي الروهينغا وسيقوم رئيس الوزراء بزيارتها، وقال أيضا بأنه يطالب بإعادة بناء النظام الموجود في العالم لأنه أكبر من 5 دول لهم عضوية دائمة في مجلس الأمن.

وقال ايضا أن هناك من يظهر البوذيين على أنهم سفراء للنوايا الحسنة، لكن الإرهاب البوذي في ميانمار الواقع ضد مسلمي الروهينغا هو الأمر الواقع الان .

وأكمل قائلا لقد قمنا بدعم حكومة إقليم شمال العراق في الوقت الذي لم يكن أحد يدعهم ، لكن عليهم أن يدركوا أنه للعرب والتركمان والأكراد وغيرهم لهم حق في المنطقة .

وصرح أن تركيا لن تقوم بغض الطرف عن أي شأن قد يمس أمن الحدود و استفتاء الانفصال الخاص باكراد العراق غير شرعي

وقد هدد انه يستطيع انهاء النفط في إقليم شمال العراق.

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وصرح بأن تركيا لن تقبل بدولة مكونة من تنظيمات إرهابية واقعة على الحدود مع سوريا وأن تركيا ستتدخل في أي لحظة لوقف التنظيمات الإرهابية و مساعي تنظيم “ب ي د” لن تنجح في تصميم تلك الدولة.

وقد هدد انه من المتوقع قفل المعبر بين تركيا والعراق وأنه سيظل مفتوحا خلال هذا الأسبوع.