“وائل السيد” علاقة مصر بالإمارات تسير في مسارات متميزة

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صرح سفر مصر بدولة الإمارات العربية وائل السيد محمد جاد إن العلاقات الدولية المصرية الإماراتية تستند على ركائز ثابتة تاريخية وتشهد تطور كبير في ظل تميز سياسة الدولتين من توجيهات واعية وحكيمة بخصوص العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وتابع موقع مصر 365 تصريحات السفير المصري بدولة الإمارات في ظل تعليقه على الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس جمهورية مصر العربية إلى دولة الإمارات العربية، حيث أوضح أن هذه الزيارة تأتي في ظل العلاقات الدولية المتميزة بين الدولتين وحضر القيادات السياسية للعمل على التشاور بشأن العديد من القضايا الدولية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية الحالية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والعمل على تبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية.

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وأوضح وائل السيد محمد جاد إن العلاقات الدولية بين مصر والإمارات العربية تسير في مسارات متميزة من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية، وأشار أن الأرقام توضح ما حققته هذه العلاقات الدولية الناجحة من الناحية الاقتصادية.

كما أضاف السفير المصري بدولة الإمارات أن الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات تشهد تطورات واسعة وكبيرة في مسار التعاون الدولي بين البلدين حيث تتصدر دولة الإمارات العربية المرتبة الأولى في قائمة المستثمرين العرب والأجانب في جمهورية مصر العربية حيث تسجل الاستثمارات الإماراتية في مصر حوالي 6,2 مليار دولار أمريكي، أما حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات فقد سجل في عام 2016 حوالي 3,3 مليار دولار منها 900 مليون دولار صادرات إماراتية إلى جمهورية مصر العربية و2,4 مليار دولار صادرات مصرية إلى دولة الإمارات العربية، وأعلن أن هناك آفاق مشتركة لتحقيق تنمية كبيرة في العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والإمارات.

وأوضح السفير المصري بالإمارات أن التعاون الثقافي بين البلدين يحمل نقاط ارتكاز قوية تفتح العديد من مجالات التقارب والتعاون الثقافي بين دولة الإمارات العربية وبين جمهورية مصر العربية.

والجدير بالذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زار اليوم دولة الإمارات وبالتحديد في العاصمة أبوظبي، وكان في استقباله ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في دولة الإمارات.

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