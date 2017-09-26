بالصور.. كوكب نهاية العالم يظهر بوضوح في سماء مدينة “لوس أنجلوس”

Advertisements

مازالت فكرة نهاية العالم وقربها تثير الفزع عند الكثيرين وخاصة مع انتشار العديد من الأخبار في الآونة الأخيرة والتي من ضمنها بعض الأخبار المؤكدة من قبل علماء الفلك في عدد من الدول المتقدمة علميًا مما يعطي لتصريحات هؤلاء العلماء أهمية ويجعل الإنسان يتوقف ليفكر في مدى حقيقة هذا الأمر وخاصة أن بعض العلماء قد حددوا أسم الشهر الذي سينتهي فيه العالم وغيرهم حدد اليوم ايضًا.

ورد أنه بين طيات صحيفة “ديلي إكسبريس” والتى تعد أحد اشهر الصحف البريطانية، قد جاء أن مؤخرًا قد انتقل عدد كبير من المواطنين إلى مدينة لوس أنجلوس، وقد جاء أن السبب وراء هذا هو متابعة شيء جديد وغريب قد ظهر في السماء في هذه المدينة وهو على شكل هلال، حيث أكد البعض فى تصريحاته على أن هناك عدد من التكهنات من قبل العديدين أن ما يراه المواطنين في هذه المدينة يعد شكل خاص بالكوكب الذي اشتهر مؤخرًا كوكب نيبيرو أو الذي أطلق عليه الكوكب إكس.

Advertisements

من جهة أخرى قد أوضحت الصحيفة فى تصريحاتها على أنه قد تم تبادل العديد من الصور بالإضافة إلى مقاطع الفيديو ايضًا عن هذا الشكل الذي ظهر في السماء وكانت تخص كوكب نيبرو، كما لفتت الجريدة إلى إلى أنه قد وصل إلى سماء مدينة “لوس أنجلوس” مؤخرًا وتحديدًا مساء يوم الأحد الماضي هذا الكوكب، وقد غلب على المواطنين في تلك المنطقة حالة من الإبهار بالمنظر والتنبؤات من حوله.

اقرأ ايضًا.. البحوث الفلكية: أدلة نهاية العالم غير صحيحة على الإطلاق

جدير بالذكر أنه يعتقد المؤمنون بهذا الكوكب وأن هذه الظاهرة سوف تقع في نفس المواعيد التي قد أطلقها العلماء أن هناك نظرية مؤامرة على الكوكب من قبل الكوكب إكس والذي قد أشتهر مؤخرًا بأسم كوكب نيروبي حيث قال العلماء أن حجمه يعادل 10 أضعاف حجم كوكب الأرض بالإضافة إلى أن ماهيته تتشكل فى أنه جسم سماوي أسطوري كما أنه يعد من خارج النظام الشمسي.

ورد أن هناك العديدين من حذروا من قرب نهاية الحياة على سطح كوكب الأرض وربما اشاروا إلى الفناء وذلك بعد اصطدام هذا الكوكب بكوكب الأرض والذي يعد اصطدام قوي مما يتسبب في مزيد من الزلازل بالإضافة إلى انفجار البراكين والتي يترتب عليها أن تنهي الحياة.