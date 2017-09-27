“إيفانكا ترامب” ترحب بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة

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صدر أمس بيان يحمل أمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يتضمن السماح للمرأة السعودية بقيادة المركبة بعد عرض الأمر على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التي قالت إن الأمر مباح وليس هناك مانع من قيادة المرأة للسيارة.

وتابع موقع مصر 365 ردود الأفعال المتعلقة بالأمر الملكي الذي يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة حيث احتفت إبنة الرئيس الأمريكي “إيفانكا ترامب” بقيادة المرأة السعودية للمركبة، حيث تذكرت زيارتها إلى المملكة العربية السعودية في شهر مايو الماضي لعام 2017.

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ورحبت إيفانكا ترامب بالقرار الملكي الصادر عن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخصوص السماح للمرأة السعودية من قيادة السيارة، حيث صرحت على موقعها الشخصي على “تويتر” قائلة: “هذه الخطوة الهامة هي خطوة في الاتجاه الصحيح”، وهذا حسب ما تم نقله عن شبكة “سكاي نيوز”.

وأشارت أيضا إيفانكا ترامب قائلة: “اليوم كان يوم تاريخي بالنسبة للمرأة السعودية، حيث تم إصدار قرار برفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة”.

والجدير بالذكر أن القرار الملكي تم إصداره من قبل ديوان الملك السعودي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة المركبة حيث أوضح الديوان أن عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة يترتب عليه العديد من السلبيات، والسماح لها بذلك يترتب عليه الإيجابيات المتوخاة، على أن يتم السماح للمرأة بقيادة السيارة مع تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها، كما تم عرض الأمر على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بشأن قيادة المرأة السعودية للمركبة وما الحكم الشرعي في ذلك حيث أجابت هيئة كبار العلماء أن الحكم الشرعي في ذلك من حيث الأصل هو الإباحة.

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وبعد قيام ديوان الملك السعودي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة سيتم تطبيق أحكام المرور الخاص بذلك مع وضع اللوائح التنفيذية فيما يتعلق بالتراخيص الصادرة للنساء السعوديات في هذا الشأن ليتم بذلك منح الرخص للرجال والنساء على حد سواء، كما دعا الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تشكيل لجنة على مستوى عال من وزارة الدولة مثل وزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية, ووزارة المالية بالإضافة إلى وزارة الداخلية ليتم التجهيز لقيادة المرأة للسيارة في السعودية.