تأخر جماعي في رحلات الطيران في جميع المطارات حول العالم

Advertisements

شهدت مجموعة من المطارات الرئيسية حول العالم حالة من الاضطرابات خلال الساعات القليلة الماضية، وقد جاء هذا نتيجة العطل الذي شهدته أنظمة الطيران في كافة المطارات.

وقد أثبتت التصريحات أن المشكلة التي واجهتها أنظمة الطيران كانت تتعلق بعملية حجز الركاب، وقد تم حلها بالفعل والانتهاء منها، كما أظهرت عدد من الصور الركاب وهم يتزاحمون في عدد من المطارات نتيجة تأخر مواعيد رحلاتهم.

Advertisements

وقد أوضح الموقع الإلكتروني البريطاني “اندبندنت” أن المشكلة التي واجهت المطارات تتعلق بنظام Amadeus Altea وهو نظام إدارة الركاب، وأضاف الموقع خلال التصريحات التي نشرها أن هذا النظام يستخدم في عدد من الشركات تتجاوز ال125 شركة، ويقوم على رصد أنشطة الأشخاص وتحركاتهم.

وأعلنت الشركة المطورة خلال التصريحات التي قامت بها، أن النظام الخاص بها قد تعرض خلال الساعات القليلة الماضية إلى مشكلة في الشبكة مما تسبب في إحداث بعد الأعطال في الأنظمة التابعة للنظام، إلا أنه يتم خلال الفترة الحالية العمل ببطء لاستعادة النظام بشكل كامل وللقضاء على كافة المشكلات التي تعاني منها الشبكة.

وقد تسببت مشكلات الشبكة في إحداث العديد من الأعطال في مطارات كبيرة حول العالم، وجاء على رأس تلك المطارات مطار لندن جاتويك و مطار ريجَان في واشنطن ومطار ديجول في باريس، هذا بجانب مجموعة من المطارات الأخرى في ملبورن وسنغافورة والذي قد أبلغ ركابها عن وجود عدد من المشكلات التي تعترضهم.

الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الفرنسية تعد من بين الخطوط التي تستخدم النظام، وقد ساعد استخدام الشركات للبرمجيات بدلا من المطارات إلى السفر بسرعة عبر العالم.

كان هذا ضمن مجموعة من التصريحات التي قامت بها عدد من المصادر المعنية والتي جاءت تتعلق بالأعطال التي مرت بها المطارات اليوم والمشكلات التي واجهت الرحلات و أدت إلى تأخر أصحابها عن المواعيد المحددة، هذا بجانب الإجراءات التي تم اتخاذها في تلك الحالة للتخلص من تلك المشكلات التي قد اعترضتهم.

اقرأ أيضا: