تحسن العلاقات بين تركيا وروسيا بعد خلاف كبير

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شهدت العلاقة التي تربط بين الرئيس التركي “رجب الطيب أردوغان” ونظيره الروسي “فلاديمير بوتين” تغيير كبير، حيث جمعت بينهم خلال الفترة الأخيرة علاقة عدائية تحمل الكثير من الكره، بينما تغيرت الأوضاع خلال المؤتمر المشترك الذي أُقيم الخميس الماضي في أنقرة، والذي أشاد خلاله كل منهم بالآخر.

حيث جاءت الاجتماعات المشتركة التي تمت بين الأثنين ليقوم بعدها أردوغان بإطلاق لقب الصديق العزيز على بوتين، ويأتي الأخير ليشير إلى التأثير الإيجابي والدور العظيم الذي قامت به تركيا في محاولة منها لخفض التوتر والنزاع الذي يتم في سوريا.

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وقد شمل الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بالقضية السورية، وكذلك استفتاء كردستان، هذا بجانب العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، واتفقا خلال الاجتماع الذي تم على وحدة الأراضي العراقية.

كما وقام أحد المصورين التابع لوكالة أنباء فرنسية بالتقاط صورة إلى الرئيسين، وكان هذا خلال المؤتمر وكل منهما يتجه لمصافحة الآخر.

الجدير بالذكر أن الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي إلى تركيا والتي كانت يوم الخميس الماضي لمدة يوم واحد، قد جاءت لمناقشة عدد من الأمور التي تتعلق بقضية العراق وسوريا وكذلك صفقة الأسلحة المشتركة والتي نجحت روسيا خلال الفترة الأخيرة في توقيعها مع تركيا، الجدير بالذكر أن صفقة الأسلحة التي تم توقيعها هي أكثر ما يقلق الغرب.

الجدير بالذكر أنه يمكن القول أن العلاقة التي تربط بين روسيا وتركيا قد بدأت في التحسن منذ 2016، ولعل تلك الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي أكبر دليل على هذا التحسن.

وقد شهدت العلاقة بين البلدين خلال الفترة الماضية عدد من المشكلات التي جاءت نتيجة قيام قيام أحد الطائرات الحربية التركية بإسقاط قاذفة روسية على الحدود التي تقع بين البلدين، الأمر الذي قد تسبب في العديد من المشكلات الدبلوماسية والتي بدأت منذ 2015.

جاء هذا خلال الأحداث الأخيرة والتي شهدها المؤتمر المقام في تركيا، وكذلك التطورات التي مرت بها العلاقات التي تربط بين تركيا وروسيا.

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