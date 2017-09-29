برشلونة يستعين بالاتحاد الأوروبي لحل الأزمة في كتالونيا

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قامت أدا كولاو رئيسة البلدية في برشلونة الاسبانية بدعوة الاتحاد الأوروبي وذلك من اجل القيام بدور الوساطة في الأزمة القائمة بين الحكومة المركزية في العاصمة الاسبانية مدريد وبين الحكومة الموجودة في إقليم كاتالونيا، حيث ان حكومة اقليم كاتالونيا أعلنت رغبتها في تنظيم استفتاء بخصوص استقلال الاقليم عن الاراضي الاسبانية، وجاء ذلك وفقا لمقالة تم نشرتها في صحيفة “غارديان” البريطانية خلال يوم الخميس الماضي.

وقد صرحت رئيس بلدية لصحيفة الغارديان قائلة أنه من واجبها كرئيسة لبلدية برشلونة ، أن تقوم بدعوة المفوضية الاوروبية من اجل ان تقوم بفتح مجال لكي تتم الوساطة بين كلا من الحكومة الاسبانية والحكومة في كاتالونيا وذلك من اجل ان يتم إيجاد حل ديمقراطي لأجل هذه الأزمة.

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وقد اضافت قائلة خلال تصريحاتها ان برشلونة لا تريد أن يحدث تصادم ما بين الطرفين حيث انه من الممكن أن ينتج عن تصادم كهذا عواقب غير متوقعة،وصرحت ايضا بانها ع على قناعة بأن معظم الدول في أوروبا لا تريد أن يحدث مثل هذا التصادم ايضا.

والجدير بالذكر أن كولاو من المعارضين لاستقلال كتالونيا عن إسبانيا، لكنها من جانب آخر قامت بالتنديد بأفعال الحكومة التي قامت بوصفها بأفعال متصلبة، حيث أن الحكومة في اسبانيا برئاسة ماريانو راخوي تم اتهامها من قبل كولاو بأنها السبب في زيادة حدة الأزمة بين حكومة مدريد وحكومة اقليم كاتالونيا.

وقد صرحت ايضا ان التحرك القضائي الذي تم في مواجهة بعض الحكام الكاتالونيين لن يقدم أي مساعدة في حل الأزمة بل من جهة اخرى سوف يساهم زيادة التوترات الاجتماعية التي تفاقمت في الوقت الحالي على ارض الواقع، ومثل هذا الامر من شأنه أن يقوم بمنع اي امكانية في إيجاد حل لهذا النزاع.

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وصرحت ايضا ادا كولاو خلال كلمتها بان الحكومة في اسبانيا سمحت للنزاع الخاص إقليم كتالونيا بأن يتصاعد فبعد أن كان هذا الخلاف داخلي وخاص بالشأن الاسباني تحول الأمر إلى نزاع على المستوى اوروبي، وقد اضافت قائلة إن أوروبا لا يمكنها ان تبقى صامتة الان تجاه هذه المسألة.