كتالونيا تصرح بقدرتها على إجراء الاستفتاء الخاص بالانفصال عن اسبانيا

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قام القضاء في اسبانيا بحظر الاستفتاء الخاص استقلال إقليم كتالونيا، إلا أنه قبل حوال يومين من إجراء هذا الاستفتاء المحظور سعى القادة المتواجدين في الإقليم خلال اليوم الجمعة إلى أن يقوموا تبديد شكوك التي انتشرت بخصوص اجراء هذا الاستفتاء، وقد اكدوا انه سوف يتم المضي قدما في هذا الاستفتاء بالرغم من كل محاولات العاصمة الاسبانية مدريد لكي يتم إجهاض الاستفتاء .

والجدير بالذكر أن المتحدث الإعلامي الرسمي باسم الحكومة في كاتالونيا جوردي ترول قد صرح في مؤتمر صحفي تم عقده في مدينة برشلونة بأنه سوف يكون هناك حوالي 2315 مكتب تصويت منتشرين في كل ارجاء الاقليم، كما أنه من المتوقع أن يقوم أكثر من حوالي 7200 شخص بالإشراف على هذه المكاتب التي سيتم الاستفتاء فيها خلال يوم الأحد القادم، وقد تمت دعوة حوالي 5,3 ناخب من أجل المشاركة في هذا الاستفتاء.

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ويذكر أنه في ختام هذا المؤتمر الصحافي قام المتحدث الرسمي ومعه أوريول جونكيرا نائب رئيس اقليم كاتالونيا وراوول روميفا مسؤول العلاقات الخارجية في الحكومة الكاتالونية بعرض صندوق من اجل التصويت عليه العلم الذي يحمل الشعار الكاتالوني

والجدير بالذكر أن السلطات في إسبانيا قد أمرت عناصر الشرطة بأن تقوم بمنع اي تصويت يمكن ان يحدث في هذا الاستفتاء، وهذا جاء خلال سعي الحكومة الاسبانية من اجل التصدي لأحد اكبر الازمات السياسية التي تواجه الحكومة في اسبانيا منذ أن تم إعادة تفعيل في الديموقراطية خلال سبعينيات القرن الماضي وذلك بعد رحيل الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو.

ومن جهة اخرى فان عناصر الشرطة الاسبانية تقوم منذ عدة أيام بمصادرة أي أغراض لها أي علاقة بالاستفتاء مثل بطاقات التصويت، لكنها حتى الان فشلت في إيجاد أغلب صناديق الاقتراع.

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ومن الواضح أن السلطات في اقليم كاتالونيا تسعى الى أن تقوم باخفاء كل صناديق الاقتراع وايضا اخفاء بطاقات التصويت الخاصة بالاستفتاء، وذلك بسبب خوفها من ان تتم مصادرتها من قبل السلطات المركزية الموجودة في مدريد، كما أن حكومة كتالونيا تعمل على أن تقوم بفتح عدة مواقع الكترونية من أجل تمكين الناخبين من أن يعرفوا أماكن مراكز الاقتراع.