استعداد أميركي للتدخل بين العراق والأكراد من أجل تسهيل الحوار بينهم

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قامت وزارة الخارجية التابعة للولايات المتحدة الأميركية خلال اليوم الخميس على أن الولايات المتحدة على استعداد ان تقوم بتسهيل الحوار بين كلا من الحكومة المركزية في العراق والأكراد في كردستان،وذلك من أجل إيجاد حل وسط للأزمة القائمة بين الحكومة والأكراد بسبب الاستفتاء الذي تم بخصوص استقلال إقليم كردستان، وتم التصريح من قبل الوزارة انها سوف تقوم بالتوسط بين الجانبين في حال تم الطلب منها أن تقوم بذلك من قبل الأطراف المعنيين بالأمر.

والجدير بالذكر أن هيذر نورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية قد قامت بالتصريح لعدد من الصحافيين في العاصمة الأمريكية واشنطن بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع أن ترى بعض الهدوء من قبل كل الأطراف، واضافت ايضا ان الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد ان تقوم بفعل أي شيء من الممكن ان يعمل على زيادة حدة التوترات ما بين الجانبين.

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ويذكر أن واشنطن كانت قد أعربت في بداية الأمر عن معارضتها لهذا الاستفتاء الذى تم رفضه ايضا من قبل الحكومة العراقية في بغداد وايضا تم رفضه من قبل عدد من الدول المجاورة للعراق حيث رفضه كلا من تركيا وإيران، وقد صرحت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية بان سبب رفض الولايات المتحدة لهذا الاستفتاء هو الاعتقاد بأنه سيكون مزعزع لاستقرار المنطقة وصرحت ان هذا الامر حدث بالفعل.

وأضافت المتحدثة بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتدخل في الأمر وذلك فقط في حال أن تم الطلب منها، وأنها سوف تكون على استعداد في ان تقدم المساعدة لكي يتم تسهيل الحوار بين كل من العاصمة العراقية بغداد والسلطات الكردية العراقية الموجود في اربيل.

وأضافت خلال كلامها ان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعد صديقة مع كلا من الجانبين حيث انها صديقة مع الحكومة العراقية وايضا صديقة مع الأكراد ، وستقوم بمواصلة الأمر من حيث تقديم المساعدة من اجل تسهيل الحوار، في حالة الطلب منها.

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ومن جهة اخرى فان السلطات العراقية في بغداد قد قامت برفض هذا الاستفتاء، وتم التصريح بأنه عمل غير دستوري وغير شرعي ويقع باطلا.