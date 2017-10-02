برشلونة يلعب بدون جماهير احتجاجا على أحداث العنف في كتالونيا

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تابع موقع مصر 365 أحداث الاستفتاء الخاص إقليم كاتلونيا الإسباني، حيث طالب سكان هذا الاقليم ان يقوموا بالانفصال عن الحكومة المركزية في اسبانيا وطالبوا أن يقوموا بالتصويت من أجل هذا الأمر، لكن الحكومة الإسبانية في العاصمة مدريد قامت برفض هذا الأمر تماما، وقد وصل الأمر إلى أن أفراد الشرطة الاسبانية قاموا بمهاجمة المواطنين الذاهبين من أجل التصويت في المدارس داخل هذا الإقليم الكتالوني.

ولم يتوقف الأمر على الناحية السياسية حيث أن إقليم كتالونيا والذي يقع بداخله مدينة برشلونة الإسبانية، والتي بداخلها واحد من أهم فرق الدوري الاسباني الممتاز بل ان فريق برشلونة لكرة القدم يعتبر واحد من أهم فرق دوري ابطال اوروبا والعالم بأكمله حيث أنه يحمل عدد من النجوم المهمين على مستوى العالم، وفاز بعدد من البطولات العالمية والأوروبية والاسبانية.

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وقد بدأ تأثير هذا الاستفتاء على نادي برشلونة منذ الان حيث ان النادي قد أقام مباراة بدون جمهور بسبب أحداث العنف التي تمت خلال استفتاء إقليم كتالونيا الإسباني.

وقد صرح بيب جوارديولا،والذي كان يعمل مدرب في فريق برشلونة في السابق، خلال اليوم الإثنين، إنه كان من المفترض أن يتم تأجيل المباراة الذي قام فريق برشلونة باللعب فيها أمام ضيفه لاس بالماس، وكانت خلال بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في إسبانيا ، وقد حدث أن ميعاد المباراة كان خلال يوم الاستفتاء الخاص بانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، وكان ذلك خلال يوم أمس الأحد، وقد احتج النادي عن أفعال الشرطة وتدخلها في الاستفتاء وسعيها إلى ان لا يتم وقد تم لعب المباراة بدون جمهور.

والجدير بالذكر أن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قد قرر إقامة المباراة ما بين الفريقين دون أي جماهير كنوع من أنواع الاحتجاج عن أفعال الشرطة وقد فاز فريق برشلونة 3 _0 في ملعب كامب نو الفارغ من الجماهير.

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ويذكر أن السلطات الرسمية في إقليم كتالونيا قد صرحت بأن عدد المصابين في أحداث الاستفتاء وصل إلى حوالي 840 شخصا، وتم اصابتهم في اثناء ذهابهم للتصويت على الاستفتاء الخاص باستقلال إقليم كاتالونيا عن اسبانيا.