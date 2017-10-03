تصعيد جديد في العلاقات الأمريكية الروسية بعد اقتحام القنصلية الروسية بسان فرانسيسكو

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قام موقع مصر 365 بمتابعة الأحداث الجارية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت كل بلد منهم بتقليل عدد الدبلوماسيين الذين يقومو بتمثيل الطرف الآخر في أراضيها، ويعتبر هذا الأمر أقوى تصعيد حدث بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية منذ أن تم الانتهاء من الحرب الباردة التي استمرت لأعوام بين البلدين.

وفي آخر تطورات هذه القضايا صرحت وزارة الخارجية في روسيا بأن بعض عناصر الحكومة الامريكية قامو باقتحام القنصلية الروسية الموجودة فى مدينة سان فرانسيسكو التي تقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد قامت وزارة الخارجية الروسية بالتهديد بأن روسيا سينتقم من هذا الأمر وترد على هذا العمل الغير قانوني.

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والجدير بالذكر أن عدد من الموظفين الرسميين قد قاموا بمغادرة القنصلية خلال الشهر الماضى وذلك بعد أن أمرت واشنطن موسكو بأن تقوم بإخلاء بعض ممتلكاتها الدبلوماسية الموجودة في الاراضي الامريكية، وهذا الأمر يعتبر جزء من سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تحدث خلال مرحلة شائكة فى العلاقات ما بين كلا من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الوزارة فى بيان لها فى وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي ان المسؤولين الامريكيين احتلوا أجزاء إدارية من المجمع، حيث أنهم دخلوا يوم الاثنين المناطق السكنية التي كان الموظفون المغادرون قائمين فيها.

وأضاف البيان الصادر عن الخارجية الروسية قائلا “على الرغم من التحذيرات الروسية فإن السلطات التابعة للولايات المتحدة الأميركية لم تستمع إلى العقل والمنطق ولم تتخلى عن نواياها غير المشروعة”، وقد صرحت الخارجية الروسية أيضا خلال البيان أن روسيا تحتفظ بالحق في الرد، وأن مبدأ المعاملة بالمثل كان دائما ولا يزال حجر الزاوية في العلاقات الدبلوماسية .

وأظهرت لقطات بثتها مرارا وتكرارا على التلفزيون الحكومي الروسي ما قاله المذيعون أن المسؤولين الأمريكيين كسروا الأقفال التي كانت مغلقة، حيث أنها كانت موجودة في أجزاء من المجمع ثم دخلت العناصر الأمريكية المباني.

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وقد اضافت وزارة الخارجية الروسية خلال البيان أن “المتسللين التابعين للولايات المتحدة الأمريكية” قاموا بالاستيلاء على المبنى الدبلوماسي الواقع في سان فرانسيسكو الأمريكية بأكمله بما في ذلك مقر القنصل العام.