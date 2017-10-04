“واشنطن بوست” تتهم مصر بإجراء اتفاق مع كوريا الشمالية للحصول على قذائف صاروخية

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نشرت بعض وسائل الإعلام العالمية والصحف حديث عن سفينة من كوريا الشمالية محملة بقذائف صاروخية، وقامت صحيفة “واشنطن بوست” باتهام جمهورية مصر العربية أنها قامت بإجراء حوار سري مع دولة كوريا الشمالية للحصول على قاذفات الصواريخ.

وتابع موقع مصر 365 التصريحات الصادرة عن صحيفة “واشنطن بوست” بهذا الشأن حيث أوضحت أن هناك تقرير صادر عن وكالة المخابرات البريطانية يعرب عن اتفاق مصري مع كوريا الشمالية على إخفاء الصواريخ في سفينة على أنها نوع من أنواع الحديد المستورد إلى مصر.

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وردت وزارة الخارجية المصرية على تصريح وكالة المخابرات البريطانية، كما رد أيضا السفير المصري بواشنطن على هذا التصريحات، حيث أن جمهورية مصر العربية قامت بتفتيش هذه السفينة أثناء عبورها داخل ميناء قناة السويس عن طريق مفتشي الجمارك، بل أن سفينة عسكرية مصرية هي التي قامت بإيقاف هذه السفينة، وتم إجبار السفينة للخضوع لإجراءات التفتيش داخل ميناء قناة السويس، كما قامت جمهورية مصر العربية بالإعلان عن ما وجد في السفينة التابعة لدولة كوريا الشمالية.

وأظهرت تصريحات صحيفة “واشنطن بوست” نوع من أنواع التناقض، حيث أوضح التقرير الصادر عن هيئة قناة السويس والذي تضمنته رد وزارة الخارجية المصرية حيث تم التصريح بأن السفينة البحرية التابعة لدولة كوريا الشمالية، وتم تفتيشها أثناء مرورها في قناة السويس ليتم العثور على صواريخ أو قذائف صاروخية في السفينة، ومن أعلن عن هذه المعلومات عن محتويات السفينة هي الدولة المصرية أيضا ليتم التحفظ على السفينة، وكما يتم التحقيق مع طاقم السفينة وهي سفينة تسمى “جب شون” وترفع العلم الكمبودي ومملوكة لكوريا الشمالية، ويقودها طاقم كوري، وتحمل وفقاً للأوراق الرسمية شحنة من خام الحديد في حين تم إخفاء نحو ثلاثين ألف قذيفة صاروخية تحت الحمولة الرسمية ليتم وضع خام الحديد على السطح فقط بينما عمق السفينة الكورية بالكامل قذائف صاروخية.

وجاء رد بيان وزارة الخارجية المصرية لتوضيح صورة جمهورية مصر العربية التي تحاول صحيفة “واشنطن بوست” توريط الدولة المصرية في إجراء اتفاق مع كوريا الشمالية في الحصول على قذائف صاروخية، بالإضافة إلى رد السفير المصري بواشنطن، وتم الرد أيضا من قبل التقرير الصادر عن هيئة قناة السويس.

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