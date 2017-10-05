العراق وتركيا يقرران فرض عقوبات على أقليم كردستان بعد القرار بالاستعداد للانتخابات الرئاسية

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صرح المسؤولين بإقليم كردستان العراق أمس الثلاثاء بانهم عازمون على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأول من نوفمبر مع المضي قدما من قبل قيادة الإقليم نحو تحقيق أقصى استفادة من الاستفتاء الذي أعطى الإقليم دعماً كبيراً نحو الاستقلال.

وهو ما رفضته بغداد بشكل قاطع وهددت بفرض إجراءات عقابية جديدة من شأنها إيقاف قيادات الإقليم عن أفعالهم وللرد على نتيجة الاستفتاء الذي أقامته الشهر الماضي، وتوعدت أيضاً بفرض عقوبات على البنوك الكردية وإيقاف تحويلات العملات الأجنبية إلى الإقليم .

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ورفض مجلس النواب العراقي أن يعود النواب الأكراد لحضور جلسات المجلس، بعدما انهوا فترة الانقطاع بعد ما قرروا مقاطعة البرلمان على خلفية رفض البرلمان العراقي إقامة استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق.

وصرح النائب “حسن خلاطي” الممثل عن التحالف الوطني والذي يعد أكبر كتلة برلمانية، قائلاً أن قرار البرلمان العراقي بإيقاف المعاملات المالية مع إقليم كردستان، يحتوى على إيقاف معاملات البنك المركزي مع البنوك والمصارف التي تمتلك فروع في الإقليم”.

وأشارت عدة مصادر مصرفية وحكومية بالعراق بأن “البنك المركزي العراقي أرسل إخطاراً الى حكومة اقليم كردستان بأنه سيبدأ فى إيقاف بيع العملات الأجنبية إلى البنوك الكردية الأربعة الرئيسية وسيتم إيقاف جميع التحويلات بالعملة الأجنبية”.

في هذه الاثناء، وجه الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” تحذير شديد اللهجة بأن تركيا ستفرض عقوبات جديدة على الإقليم بسبب نتائج هذا الاستفتاء .

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ويواجه هذه الاستفتاء حالة من الرفض العارم وإثارة الجدل فى عدد من الدول بما فيها العراق، وتركيا، والولايات المتحدة، وإيران، والأمم المتحدة، وتسبب أيضاً فى حالة خوف لدى تركيا وإيران من أن يغذي هذه الاستفتاء النزعة الانفصالية بين الأكراد في الدولتين .

وكانت قد طالبت الحكومة المركزية في العراق بإلغاء استفتاء الانفصال عن أراضيها لكن حكومة إقليم كردستان العراق ردت بإن الاستفتاء الذي شارك فيه 92 في المئة مؤيدين للانفصال عن العراق كان قانونى ومشروع .

وتقدم “محمد توفيق رحيم” المتزعم لحركة التغيير الكردية والخصم الاقوى لبارزاني، للترشح على منصب رئاسة اقليم كردستان العراق كما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات.

وقدم القيادي البارز في حركة التغيير أوراقه للمفوضية العليا للانتخابات في أقليم كردستان قبل ساعات قليلة من انتهاء المدة التى حددتها المفوضية للمرشحين.