مجلس الشيوخ: التحقيق حول تورط روسيا في الانتخابات الأمريكية مازال مفتوح

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قام المحقق الخاص بالتحقيق في ما إذا كانت روسيا كانت تحاول أن تؤثر في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016، بالنجاح في الاستيلاء على التحقيقات الخاصة بمكتب التحقيقات الفدرالي التي تم التحقيق فيها ضمن ملف التجسس البريطاني السابق، وصرح أنه يتم التحقيق في المزاعم التي تنادي بوجود روابط المالية وروابط شخصية لها علاقة بروسيا في الحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب، وجاء ذلك وفقا لمصادر مطلعة على هذا التحقيق قد صرحت بها لرويترز.

وقد كشف تقرير يوم الجمعة الماضي عن ضابط سابق في “ام اى 6” ويدعى كريستوفر ستيل عن وجود رجال أعمال روسيين وغيرهم،قد تم الاشتباه فيهم من قبل المحللين في المخابرات الأمريكية إنهم ضباط مخابرات روسيون او يعملون نيابة عن الحكومة الروسية.

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والجدير بالذكر ان قد رفض المتحدث باسم المحامي روبرت مولر التعليق على الامر، كما رفض مكتب التحقيقات الفدرالي التعليق.

وقال ثلاثة مصادر مطلعة على تحقيق مولر ان محققيه سيطروا على تحقيقات متعددة فى ادعاءات اجهزة المخابرات الامريكية، بان روسيا تدخلت فى الانتخابات لصالح ترامب المرشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ومن جهة أخرى فقد نفت روسيا مرارا أى تدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وصرح مسؤولون على دراية بالتحقيقات إن فريق مولر ولجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ يسعون للحصول على أي دليل على أن مدير حملة ترامب السابق بول مانافورت أو غيرهم ممن كان لديهم تعاملات مالية مع روسيا، ربما قامو بمساعدة وكالات الاستخبارات الروسية في الكرملين على استهداف القرصنة الإلكترونية الأمريكية وإعلانات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة التي من شأنها التأثير بالسلب على المرشح الآخر أمام ترامب في الانتخابات ، وهي المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وفى يوم الأربعاء، صرح رئيس مجلس الشيوخ ريتشارد بور للصحفيين بان قضية ما اذا كانت حملة ترامب متواطئة مع روسيا مازالت مسألة مفتوحة، قال بور “لم نصل الى اى تصميم على التواطؤ”.

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ومن جهة أخرى فقد وصف ترامب مزاعم الحملات مع موسكو بانها خدعة خدعة، وقد واجه الكثير من الأسئلة حول هذه المسألة منذ توليه منصبه فى يناير الماضى.