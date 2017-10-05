واشنطن بوست: من المتوقع أن يصدق ترامب على الاتفاق النووي الايراني

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اعلن مسؤول كبير في الادارة الاميركية خلال اليوم الخميس أنه من المتوقع أن يقوم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب قريبا بالإعلان عن الاتفاق الدولي الهام من أجل الحد من البرنامج النووي الإيراني، في خطوة قد تؤدي إلى انهيار اتفاق عام 2015.

وكان ترامب ينادي من خلال تصريحاته إلى إعادة النظر في هذا الاتفاق الذي تم وصفه بأنه “حرج”، ويتم الان دراسة سواء كان هذا الاتفاق يخدم المصالح الأمنية الأمريكية أم لا، وفى نفس الوقت الذى أما ترامب مهلة حتى 15 أكتوبر حتى ينهي الجدل حول هذا الاتفاق.

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وصرح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان ترامب من المتوقع ايضا ان يشرع فى تنفيذ استراتيجية أمريكية أوسع بخصوص ايران ستكون اكثر صداما، وقد انتقدت إدارة ترامب كثيرا سلوك إيران في الشرق الأوسط.

وفى حالة رفض ترامب التصديق على امتثال إيران لشروط الاتفاق، فإن قادة الكونجرس الأمريكى يحصلون على 60 يوما ليقرروا ما إذا كان سيتم إعادة فرض عقوبات على طهران تم تعليقها بموجب الاتفاق.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب من المتوقع له أن يصدق على الاتفاق.

وقد انتقد ترامب هذا الاتفاق منذ فترة طويلة، وهو يعتبر انجاز سياسى لسلفه الديمقراطى باراك اوباما، وقد قام بتوقيع هذا الاتفاق كلا من الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة البريطانية وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي وايران.

كما أن العديد من حلفاء ترامب الذين يسيطرون على الكونغرس الامريكي ينتقدون هذا الاتفاق، في حين أن القوى الأخرى التي وقعت عليه تؤيده بقوة.

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ويقول المؤيدون ان انهياره يمكن ان يؤدي الى سباق تسلح إقليمي ويمكن ان يزيد من تفاقم التوترات فى الشرق الأوسط، بينما يقول المعارضون انه ذهب بعيدا جدا فى تخفيف العقوبات دون اشتراط ان تنهى إيران برنامجها النووي بشكل دائم.

وقال بنيامين نتانياهو، الحليف المقرب من ترامب، الشهر الماضي انه اذا لم يتم الغاء الاجراءات التي تم النص عليها في الاتفاق والتي تلغي القيود التي يجب ان تكون مفروضة على البرنامج النووي الإيراني مع مرور الوقت، فإنه يجب إلغاء الاتفاق.