كوريا الشمالية تغلق آخر منافذ اتصال لها مع كوريا الجنوبية

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أعلنت كوريا الشمالية عبر الانترنت انها أوقفت عملياتها في منطقة كايسونغ الصناعية بعد ان تم تعليق المشروع المشترك مع كوريا الجنوبية في العام الماضي وسط خلاف حول البرامج النووية والصاروخية.

وقامت كوريا الجنوبية بإنهاء أكثر من عشر سنوات من التعاون فى المنطقة الصناعية على الجانب الكوري الشمالي من المنطقة المنزوعة السلاح بعد أن أطلق الشمال صاروخا مما أغلق اخر نافذة متبادلة من التفاعل بين الجانبين، لا يزال من الناحية الفنية في الحرب.

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وفى ذلك الوقت قالت كوريا الجنوبية أنها لن تسمح بعد ذلك بأن يتم استخدام الأموال التي تم دفعها لكايسونج لكي تستخدم فى برامج الصواريخ النووية ، ومنذ ذلك الحين قال مسؤول كوري جنوبي انه ليس هناك اي دليل على ان كوريا الشمالية حاولت الأجور التي دفعتها الشركات الكورية الجنوبية العاملة في هذه المنطقة الى عمالها إلى برامجها الخاصة بالأسلحة.

وقالت المواقع على شبكة الإنترنت في كوريا الشمالية في تصريح نشرته اليوم الجمعة “أنهم لا يرون حتى عمالنا الفخورين الذين يعملون بجد في مجمع كايسونج الصناعي”.

وقال أوريمينزوكيري وعو موقع آخر للدعاية على شبكة الإنترنت، “إنه ليس من شأن اي فرد ان يتدخل في مجمع صناعي تمارس فيه سيادة بلادنا”.

وقال مسؤول في وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية ان كوريا الشمالية يجب ان لا تنتهك حقوق ملكية الشركات الكورية الجنوبية داخل المجمع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب.

والجدير بالذكر أن كوريا الشمالية الديكتاتورية والجنوب الديموقراطي الغني لا يزالان من الناحية الفنية في حالة حرب لأن صراعهما انتهى في عام 1950 و 1950 انتهى بهدنة وليس معاهدة سلام.

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وفى الاسابيع الاخيرة اطلقت كوريا الشمالية صاروخين على اليابان واجرت تجربتها النووية السادسة وقد تقدمت سريعا نحو هدفها المتمثل فى تطوير صاروخ نووي قادر على ضرب البر الرئيسي الامريكى.

وقال وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون فى نهاية الأسبوع الماضي أن واشنطن تتعامل مباشرة مع بيونج يانج حول برامجها النووية والصاروخية الا ان بيونج يانج لم تبد اى اهتمام بالحوار.