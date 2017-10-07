وكالة الأنباء الروسية: كوريا الشمالية تعد اختبار صواريخ بعيدة المدى

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اكد نائب روسي عاد لتوه من زيارة الى بيونجيانج اليوم الجمعة ان كوريا الشمالية تستعد لاختبار صاروخ بعيد المدى تعتقد انه يمكن ان يصل الى الساحل الغربى للولايات المتحدة.

قام أنطون موروزوف، عضو لجنة الشؤون الدولية فى مجلس النواب الروسى ، واثنان من المشرعين الروس الآخرين بزيارة بيونج يانج فى الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجارى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء ريا الروسية.

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واضاف “انهم يستعدون لإجراء اختبارات جديدة لصاروخ بعيد المدى، حتى انهم اعطونا حسابات رياضية يعتقدون انها تثبت ان صواريخهم يمكن ان تصل الى الساحل الغربى للولايات المتحدة “، ونقلت الوكالة عن موروزوف قوله.

واضاف “اننا نعتزم إطلاق صاروخ بعيد المدى فى المستقبل القريب، حيث اننا بصفة عامة مستعدون لاي حالة حرب واردة.

وازدادت حدة التوتر في الأسابيع الأخيرة حول أسلحة كوريا الشمالية النووية و برامجها الصاروخية حيث أجرت بيونغ يانغ عدة تجارب إطلاق صواريخ واختبرت ما وصفته بانها تفجير تجريبي لقنبلة هيدروجينية بينما تتقدم نحو هدفها في تطوير صاروخ نووي لكي يقوم بضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة.

والجدير بالذكر ان تصريحات موروزوف قد ادت الى ارتفاع أسعار سندات الخزانة الامريكية، حيث ان المستثمرين الذين يشعرون بالقلق ازاء احتمال اجراء تجارب صواريخ كورية شمالية جديدة في الولايات المتحدة، انتقلوا الى اصول تعتبرها السوق ملاذا آمنا فى أوقات عدم اليقين.

وقد زكرتت وكالة رويترز العالمية بانها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي صرح بها موروزوف، ولم يحدد المسؤولون الكوريون الشماليون الذين قدموا له معلومات عن الاختبار المخطط له.

وفي واشنطن قال مسؤول اميركي ان هناك مؤشرات على ان كوريا الشمالية يمكن ان تستعد لاختبار صاروخ في العاشر من شهر اكتوبر او في الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم وذلك يأتي بعد يوم من عطلة كولومبوس في الولايات المتحدة الامريكانية.

ولم يكشف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته عن نوع الصاروخ الذي يمكن اختباره وحذر من ان كوريا الشمالية لم تقم في الماضي بعمليات إطلاق رغم وجود مؤشرات على ذلك.

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