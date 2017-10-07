القبض على سائق شاحنة قام بدهس المشاة قرب متحف التاريخ الطبيعي في لندن

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اعتقلت الشرطة رجلا بالقرب من متحف التاريخ الطبيعي فى لندن اليوم السبت بعد ان تحركت سيارة على ما يبدو الى المشاة فى مكان سياحى مزدحم مما اسفر عن اصابة عدد من الأشخاص.

وذكر شهود ولقطات نشرت على مواقع الاعلام الاجتماعية ان الرجل تم احنجازه على الارض من قبل المارة بالقرب من متحف فكتوريا وألبرت.

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وقال متحدث باسم الشرطة انه من السابق لاوانه القول ما اذا كان الحادث مرتبطا بالارهاب، وقال عمدة لندن صادق خان “ان التفاصيل مازالت قائمة”، وتشتهر المنطقة، التي تضم طريق المعارض الواسع وشبه المشاة الذى يمر بمتحف العلوم، بوجود أماكن للتنزه خاصة للعائلات والسياح ويتم الأمر خاصة بعد ظهر يوم السبت.

وأظهرت اللقطات والصور الفوتوغرافية التي نشرت على موقع تويتر أن الرجل المحتجز بجوار سيارة سوداء بابها مفتوح وتالف بشكل كبير، وقال شهود عيان على الواقعة ان الحشود في المنطقة هربوا من الصراخ واصبحوا في حالة من الذعر، وتم نشر الشرطة المسلحة في مكان الحادث وتم تطويق المنطقة كلها بعد ذلك، وحثت الشرطة الجمهور على تجنب المنطقة.

ويزداد الامن في بريطانيا بعد خمس هجمات إرهابية منذ شهر مارس اربعة منهم في لندن وواحد في مانشستر، مع إراقة الدماء التي ادت الى مقتل 35 شخصا.

وشملت ثلاثة من الهجمات في لندن استخدام سيارة تقوم بمهاجمة المشاة، وقد قال داونينج ستريت ان رئيس الوزراء تيريزا ماي كان على اطلاع دائم على التطورات.

وفى بيان له لم يقم خان بالإشارة الى وجود الارهاب ولكنه قال انه على اتصال وثيق مع مارك رولى رئيس شرطة مكافحة الارهاب وخدمات الطوارئ، وقالت شرطة العاصمة البريطانية انه تم استدعاؤهم الى مكان الحادث فى الساعة 2:21 مساء بعد انباء عن وقوع اصطدام.

وقالت الشرطة في بيان “من المعتقد ان عددا من المارة أصيبوا بجروح، كما تم اعتقال رجل لا يوجد مزيد من التفاصيل بعد في مكان الحادث”، واضاف “ان الاستفسارات لتحديد الظروف والدوافع جارية”، وقد قال متحدث في وقت لاحق ان الرجل لم يتم اعتقاله رسميا، لكنه اعتقل.

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