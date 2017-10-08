إيران: إذا تم اعتبار الحرس الثوري مجموعة إرهابية سنعامل الجيش الأمريكي معاملة داعش

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حذرت إيران الولايات المتحدة الأمريكية من تسمية حزب الحرس الثوري بأنه جماعة إرهابية وقالت ان القواعد العسكرية الامريكية سوف تتعرض للخطر إذا تم تمرير المزيد من العقوبات.

جاء هذا التحذير بعد ان اعلن البيت الابيض يوم الجمعة ان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب سيقوم بإعلان عدة قرارات أمريكية جديدة من أجل اختبارات الصواريخ الإيرانية ودعم “الإرهاب” والعمليات الحربية كجزء من استراتيجيته الايرانية الجديدة.

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وقال قائد الحرس محمد علي جعفري “كما قمنا بالاعلان في الماضي، اذا تم تمرير قانون العقوبات الجديد في الولايات المتحدة، فان هذا البلد سيضطر الى نقل قواعده الإقليمية خارج حدود تصل إلى ألفي كيلومتر من الصواريخ الايرانية”. .

وقال جعفرى ان العقوبات الاضافية ستضع حدا لفرص الحوار المستقبلي مع الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام الحكومية في ايران واصدرت تحذيرا صارخا للقوات الامريكية.

وقال جعفري “اذا كانت الأنباء صحيحة حول غباء الحكومة الأميركية في اعتبار الحرس الثوري مجموعة إرهابية فإن الحرس الثوري يعتبر الجيش الأميركي مثل الدولة الإسلامية في كل أنحاء العالم خاصة في الشرق الاوسط”.

والحرس الثوري هو أقوى قوة أمنية داخلية وخارجية في إيران، وكان سبب حذره من الولايات المتحدة هو وجود وحدات التجسس الخارجي للحرس الثوري، وأيضا وجود جناح شبه عسكري، والجدير بالذكر أن الأفراد والكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني مدرجون في القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، ولكن المنظمة ككل ليست كذلك.

ترى إيران أن مسلحي الدولة الإسلامية المسلمين السنة يشكلون تهديدا وجوديا للجمهورية الإسلامية حيث غالبية السكان من الشيعة.

وفي يوم 7 من شهر يونيو الماضي، ادعت الدولة الإسلامية بأنها المسؤولة عن الهجوم الذي هدد برلمان طهران وضريح آية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا، أطلق الحراس صواريخ على قواعد الدولة الإسلامية في سوريا في يوم 18 من شهر يونيو ردا على ذلك.

وقد حدد قادة الحرس نوع تدخلهم العسكري وانتمائهم في العراق وسوريا، حيث يقاتلون لدعم حكومة الرئيس بشار الأسد، كمعارك ضد الدولة الإسلامية، وقد تم قتل عشرات من الحرس، بمن فيهم كبار القادة، في سوريا والعراق.

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