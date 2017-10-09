جوجل تكشف معلومات جديدة بخصوص التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية

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اكتشفت شركة المعلوماتية العملاقة جوجل “google” أن العملاء التابعين لها في روسيا قد قاموا بانفاق عشرات الآلاف من الدولارات من أجل الإعلانات الموجودة على يوتيوب “youtube” و جيميل “gmail” وبحث جوجل “google search” وغيرها من المنتجات الأخرى التابعة لجوجل ، وجاء ذلك وفقا لما تم ذكره من قبل صحيفة واشنطن بوست خلال اليوم الإثنين.

وتجدر الإشارة بأن الإعلانات كلها ليست من نفس المصدر، حيث انه تم شراءها من كيانات تختلف عن الكيان المرتبط بالكرملين الذي اشترى إعلانات في شركة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي العالمي فيسبوك “facebook”، مما قد يشير إلى جهد روسي واسع جدا من أجل أن يتم التضليل من قبل شبكة الإنترنت، وفقا لما ذكره من قبل الصحيفة والجدير الذكر ان غوغل تدير أكبر نشاط تجاري للإعلان عبر الإنترنت على مستوى العالم ، ويعد يوتيوب أكبر موقع لعرض مقاطع الفيديو على الإنترنت على مستوى العالم.

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ومن جهة أخرى لم تستجب شركة جوجل المملوكة لشركة ألفابيت إنك على الفور لطلب التعليق على القصة للإعلام.

وقد قللت جوجل من احتمال التأثير الروسي على منصاتها، بيد انها اطلقت تحقيقا فى الأمر، وفقا لما تم ذكره من قبل صحيفةواشنطن بوست، وقال كل من تويتر والفيسبوك أن روسيا اشترت الكثير من الإعلانات التابعة للموقعين.

وفي الوقت نفسه، بدأ الكونغرس في تحقيقات متعددة بخصوص التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية التي انعقدت في عام 2016، حيث قال المشرعون على كلا الجانبين السياسيين إن روسيا تعتزم زرع الخلافات بين الاحزاب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشر الدعاية والتأثير على الانتخابات لانتخاب الرئيس دونالد ترامب مقابل هيلاري كلينتون.

ومن المتوقع أن يشهد المسؤولين في شركة غوغل على الملأ أمام كل من لجنتي الاستخبارات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ في يوم 1 من شهر نوفمبر القادم جنبا إلى جنب مع الفيسبوك وتويتر، وستكون تلك الشهادة بخصوص المحاولات الروسية من أجل ان تستخدم الاعلانات في الانترنت لكي تؤثر على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح دونالد ترامب الجمهوري في مقابل المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

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