“اليونسكو” تعلن نتائج تصويت الجولة الأولى و”مشيرة خطاب” في المرتبة الثالثة

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تابع موقع مصر 365 قوائم الأصوات التي نشرتها “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” حيث أشارت “قوائم الأصوات” لكل مرشح والأصوات التي حصل عليها خلال الجولة الأولى من إجراء التصويت على منصب مدير منظمة اليونسكو.

وأشارت “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” أن قوائم الأصوات أظهرت أن مجموع من أدلى بأصواتهم في الجولة الأولى يتراوح عددهم ثمانية وخمسين عضو وهم من أعضاء اليونسكو، وأشار التقرير أن لا أحد تغييب عن الأداء بصوته من أعضاء المنظمة الدولية.

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وأشارت “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” أن النسبة التي تأهل أي مرشح للفوز بمنصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” هو حصوله في الجولة الأولى من التصويت عل نسبة من الأصوات لا تقل عن ثلاثين صوت، هذا لم يتحقق في عملية التصويت الأولى التي أجريت اليوم الموافق الاثنين التاسع من شهر أكتوبر لعام 2017.

كما أوضح البيانات التي صرحت به “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” على موقعا أن من تصدر أصوات المدلين بأصواتهم في الجولة الأولى مرشح دولة قطر هو “حمد بن عبدالعزيز آل كواري”، حيث أعلنت “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” أنه وفقا لقوائم الأصوات قد حصل مرشح دولة قطر على تسعة عشر صوت في الجولة الأولى من التصويت.

وأوضحت “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” وبعد الأداء بأصوات أتت مرشحة الدولة الفرنسية “أودري أزولي” في المرتبة الثانية بعد مرشح دولة قطر بنسبة أصوات بلغت حوالي ثلاثة عشر صوت.

وأشارت بيانات قوائم الأصوات التي نشرتها “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” أن مرشحة جمهورية مصر العربية لشغل منصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” الدكتورة “مشيرة خطاب” جاءت في المرتبة الثالثة حيث حصلت على نسبة أصوات تصل إلى احدى عشر صوت، وبهذه النتائج سوف يخوض مرشحين كل من دولة قطر، ودولة فرنسا، ودولة جمهورية مصر العربية إلى جولة الإعادة.

كما جاءت في مرشحة دولة لبنان في المرتبة الرابعة وهي “فيرا خوري لاكوي” بنسبة ست أصوات فقط، ويليها مرشح دولة الصين “كيان تانج” حيث حصل على خمس أصوات، ومرشح دولة أذربيجان “بولاد بولبول أوغلو” ومرشح دولة فيتنام “فام سانه شو” على المرتبة الأخيرة بصوتين لكليهما.

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