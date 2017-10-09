“مصادر دبلوماسية فرنسية” فرصة “مشيرة خطاب” مازالت قائمة في معركة اليونسكو

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تابع موقع مصر 365 تصريحات لمصادر دبلوماسية عاملة في عاصمة الدولة الفرنسية باريس حيث صرحت المصادر “أن المعركة على منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لم تحسم بعد”.

كما أوضحت المصادر الدبلوماسية بالعاصمة الفرنسية باريس أن فرصة السفيرة “مشيرة خطاب” مرشحة جمهورية مصر العربية لمنصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” مازالت مستمرة وقائمة على الرغم من نتائج الجولة الأولى التي نشرتها “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” بالنسبة للأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الجولة الأولى من التصويت على المنصب.

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وصرحت المصادر الدبلوماسية العاملة بالعاصمة الفرنسية باريس أن “الجولة الأولى” جاءت بنتيجة “منطقية”، وأوضحت أن السبب في هذا وجود ثلاث مرشحين من العالم العربي مما أدى إلى تفتيت “الكتلة العربية” داخل المجلس التنفيذي التابع “لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو”.

وأضاف المصادر الدبلوماسية الفرنسية أنه يشترط فوز أحد من المرشحين على منصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” حصوله على ثلاثين صوت خلال الجولة الأولى، أو في حالة عدم حصول المرشح على النصاب” في الجولة الأخيرة من التصويت للحصول على منصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” يفوز أكثر المرشحين للمنصب حصولاً على الأصوات.

وحصلت السفيرة “مشيرة خطاب” مرشحة جمهورية مصر العربية لمنصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” في الجولة الأولى التي أجريت مساء اليوم الموافق التاسع من شهر أكتوبر الجاري لعام 2017، بينما حصل مرشح الدولة القطرية لمنصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” على تسعة عشر صوت ليحتل المقدمة، يليه مرشحة الدولة الفرنسية “أودريه أزولاي” حيث حصلت على ثلاثة عشر صوت.

وحصل أيضا مرشحة الدولة اللبنانية لمنصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” “فيرا خوري لاكويه” على ست أصوات، ثم يأتي مرشح الدولة الصينية “كيان تانج” حيث حصل على خمس أصوات، كما حصل مرشح دولة أذربيجان “فولاد بليل أوجلو” وكذلك مرشح دولة فيتنام “فام سان شاو” حصل كلاً منهما على صوتين فقط، ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من انتخابات مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” غداً الموافق يوم الثلاثاء العاشر من شهر أكتوبر الجاري 2017.

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