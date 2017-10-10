ايران: ان العالم يجب ان يكون ممتنا للحرس الجمهوري بسبب حربه ضد داعش.

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قالت الجمهورية الاسلامية ايران خلال اليوم الثلاثاء ان الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنضم الى معسكر الإرهابيين، إذا استمرت في موقفها و اختارت أن تعين الحرس الثوري الحاكم في إيران منظمة إرهابية.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب هذا الاسبوع قراره النهائي بخصوص كيفية رؤية الولايات المتحدة الأمريكية حول الاتفاق النووي الإيراني وكيف يريد احتواء نفوذ ايران الاقليمي، ومن المتوقع أن يعين ايضا اكبر قوة أمنية فى ايران وهي منظمة الحرس الثوري الإسلامية كمنظمة إرهابية.

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وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت فى مؤتمر صحفي اسبوعي بثه التلفزيون الإيراني الحكومي “إن العالم يجب ان يكون ممتنا للحرس الثوري على حربه ضد الإرهابيين وخاصة ضد تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي داعش”.

واضاف “من خلال اتخاذ موقف ضد الحرس الثوري وتعيينه مجموعة ارهابية فان الاميركيين سينضمون الى معسكر الارهابيين”.

ومن المتوقع ان يعلن ترامب موافقته على صفقة تاريخية في العام 2015، حيث أثارت إيران ضغوطا على القوى العالمية لوقف برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات الدولية المستحقة في حقها.

وسيتوقف إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عن الانسحاب من الاتفاق إلا أنه يمنح الكونغرس الأمريكي 60 يوما ليقرر ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على ايران مرة اخرى.

يمكن أن تؤثر العقوبات الأمريكية على الحرس الثوري الإسلامي وذلك بخصوص الصراعات في العراق وسوريا، حيث تدعم كلا من طهران وواشنطن الأطراف المتحاربة التي تعارض تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش”.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري خلال يوم الأحد الماضي أنه إذا اعتبرت واشنطن الحرس الثوري الايراني منظمة إرهابية فإنهم “يعتبرون الجيش الاميركي إرهابي مثل تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي “داعش” في كل أنحاء العالم”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي يوم الاثنين ان طهران ستقدم ردا “حازما وحاسما وساحرا” اذا ما واصلت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ مثل هذه الخطة.

والجدير بالذكر ان الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بالفعل منذ وقت طويل باعتبار الكثير من أعضاء الحرس الثوري الإيراني ارهابيين، لكنها لم تعتبر المنظمة ككل إرهابية.

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