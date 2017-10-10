“سحر نصر” توقع 3 اتفاقيات مع “ألمانيا” بقيمة 320 مليون يورو

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تابع موقع مصر 365 توقيع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور “سحر نصر” اليوم الموافق العاشر من شهر أكتوبر لعام 2017 الموافق يوم الثلاثاء، مع وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني” الدكتور “جيرد مولر”، و”بنك التعمير الألماني” ثلاث اتفاقيات اقتصادية بقيمة تصل إلى ثلاثمائة وعشرين مليون يورو.

وتم توقيع ثلاث اتفاقيات بين الجانب المصري والجانب الألماني بحضور كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور “محمد شاكر” وذلك وزيرة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي”، ووزير البيئة الدكتور “خالد فهمي”، وكبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية الدكتور “شهاب مرزبان”، كما حضر اللقاء السفير الألماني بالقاهرة “جيورج لوي” كما حضر اللقاء ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذلك وزارة التجارة والصناعة، ووزير الري والموارد المائية، وكذلك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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تضمن الثلاث اتفاقيات توقيع اتفاق “الشريحة الأولى” لدعم “برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي” بقيمة مائتين وخمسة وعشرين مليون يورو، ن التمويل المخصص بقيمة أربعمائة وخمسين مليون يورو، واتفاق تعاون مشترك أيضا تضمن جزء منه حصول جمهورية مصر العربية على تمويل إضافي قيمة إجمالية تصل على خمسة وأربعين مليون يورو للعمل على تمويل عدة مشروعات منها “مشروع تشجيع التوظيف”، و”مشروع دعم نظام التعليم المزدوج المصري” بالإضافة على “مشروع كفاءة الطاقة والبنية الأساسية” وتعاون مع “بنك التنمية الألماني” للعمل على دعم “برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة” بقيمة تصل على خمسين مليون يورو.

وعقد وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير الكهرباء، ووزير البيئة، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي اجتماع مع “اللجنة الثانية للتعاون الثنائي بين البلدين” مع “جيرد مولر” ليتم الاستفادة في المستقبل من تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين المصري والألماني في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأوضحت “سحر نصر” حرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، كما أكد “جيرد مولر” حرص الدولة الألمانية على زيادة الدعم المصري خلال المرحلة القادمة على المستوى الاقتصادي، وأشاد أيضا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي المصري بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار، والعمل على تشجيع الشركات الألمانية على زيادة استثمارات في السوق المصرية، مؤكداً على “العلاقة الاستراتيجية” التي تربط البلدين.

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