“اليونسكو” تبدأ إجراءات الجولة الثانية من اختيار مدير عام المنظمة

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تابع موقع مصر 365 بدء عملية التصويت في الجولة الثانية على اختيار منصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” التي قامت منذ وقت قليل التي أقيمت في العاصمة الفرنسية “باريس”.

كما تم تردد أنباء عن انسحاب مرشحة دولة أذربيجان لمنصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” حيث حصلت على ثلاث أصوات فقط في الجولة الأولى مما يعمل على تعزيز فرص المرشحين الست الآخرين المرشحين للمنصب.

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والجدير بالذكر أن الجولة الأولى من التصويت على منصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” جاءت صادمة بعض الشيء حيث صرحت “قوائم الأصوات” لكل مرشح والأصوات التي حصل عليها.

وجاء مرشح الدولة القطرية لمنصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” حيث تصدر الجولة الأولى مرشح “الدولة القطرية” “حمد بن عبدالعزيز آل كواري” حيث حصل تبعا لقوائم التصويت التي صرحت بها “اليونسكو” على تسعة عشر صوت في الجولة الأولى.

ويأتي بعده في المرتبة الثانية لمنصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” مرشحة الدولة الفرنسية “أودري أزولي” حيث حصلت على ثلاثة عشر صوت من عدد أصوات المرشحين العاملين في اليونسكو.

وأشارت بيانات قوائم الأصوات التي تم نشرها من قبل “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” أن مرشحة جمهورية مصر العربية السفيرة “مشيرة خطاب” جاءت في المرتبة الثالثة حيث حصلت على أحدى عشر صوت فقط في الجولة الأولى من التصويت لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.

وبالنتيجة التي حصلت عليها مرشحين كل من الدولة القطرية والدولة الفرنسية ودولة جمهورية مصر العربية يكون الثلاثة مؤهلين لخوض الجولة الثانية التي تمت منذ دقائق معدودة.

كما حصل كل مرشحة الدولة اللبنانية للمنصب جاءت في المرتبة الرابعة وهي “فيرا خوري لاكوي” حيث حصلت على ست أصوات فقط، ويليها مرشح الدولة الصينية “كيان تانج” حيث حصل على خمس أصوات، يليه مرشح دولة أذربيجان وهي “بولاد بولبول أوغلو” ومرشح فيتنام فام سانه شو” حصلت كل منها على صوتين فقط، وانسحب مرشح دولة أذربيجان من المنافسة على المنصب.

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