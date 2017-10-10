“جيهان جادو” تعلن المال يلعب دور كبير داخل منظمة “اليونسكو” لصالح قطر

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلت بها رئيس المؤسسة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا وسفيرة النوايا الحسنة خارج مصر الدكتورة “جيهان جادو” حيث صرحت أن نتائج الجولة الثانية لاختيار مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” حيث أظهرت نتائج الجولة الثانية قد تم الإعلان عنها تصدر مرشح الدولة القطرية لمنصب مدير عام اليونسكو “حمد بن عبدالعزيز آل كواري” حيث تصدر أيضا الجولة الثانية بحوالي عشرين صوت.

كما تأتي في الترتيب الثاني من حيث الحصول على الأصوات في الجولة الثانية لمنصب مدير عام “لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” حيث جاءت مرشحة الدولة الفرنسية “أودري أزولي” حيث حصلت في الجولة الثانية على ثلاثة عشر صوت، وتأتي أيضا مرشحة جمهورية مصر العربية في المرتبة الثالثة خلال الجولة الثانية من الترشح لاختيار منصب مدير عام اليونسكو السفيرة “مشيرة خطاب” بعدما حصلت على اثنى عشر صوت.

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وأوضحت الدكتورة “جيهان جادو” أن الجولة النهائية ليست الفيصل وهناك جولتين أخرتين ليتم اختيار المرشح لمنصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو”.

وكما أوضحت الدكتور “جيهان جادو” أن صعود مرشحة جمهورية مصر العربية السفيرة “مشيرة خطاب” إلى الجولة الثالثة لاختيار منصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” ليس سهلا، وأن جمهورية مصر العربية لم تقصر في حق هذا الملف، وأشارت أن هناك عدة “اعتبارات” وهي زعم من بعض “دول الاتحاد الإفريقي” الوقوف إلى جانب جمهورية مصر العربية إلا أن الاقتراع يتم بطريقة سرية دون إظهار أن هناك ترتيب لمصالح بعض من الدول، وأوضحت أن ما يدور دخل “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” هو كما عزت السبب قائلة “المال يلعب دور هام في الانتخابات لصالح مرشح الدولة القطرية”.

وأشارت “جيهان جادو” قائلة “هناك معايير أخرى قامت عليها الانتخابات بقيام الدولة القطرية بلعب دور كبير في هذا الملف نكاية في جمهورية مصر العربية”، وأضافت “أن بعض التوقعات تشير إلى انسحاب بعض المرشحين لصالح فرنسا”، وحصلت السفيرة “مشيرة خطاب على الترتيب الثالث في الجولة الثانية من انتخابات مدير عام اليونسكو.

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