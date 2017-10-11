الطائرات الأمريكية تحلق في سماء شبه الجزيرة الكورية وترامب يناقش كل الخيارات

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قام الجيش الأمريكى بتحليق قاذفين استراتيجيين فوق أراضي شبه الجزيرة الكورية فى وقت سابق خلال يوم الثلاثاء الماضي، حيث قد التقى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مع كبار مسؤولي الدفاع لبحث كيفية الرد على أي تهديد من كوريا الشمالية.

وازداد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في أعقاب سلسلة من تجارب الاسلحة التي قامت بها بيونغ يانغ وسلسلة من المحادثات العدائية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون.

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وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين على اليابان واجرت تجربتها النووية السادسة في الاسابيع الاخيرة مع تقدمها السريع نحو هدفها الذي هو تطوير صاروخ نووي قادر على ضرب البر الرئيسي.

ذكر رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي فى بيان له خلال اليوم الاربعاء ان قاذفات من القوات الجوية الامريكية من طراز بى – 1 بى كانا قد انضما الى قاذفات من طراز اف – 15 كى من الجيش الكوري الجنوبي بعد ان غادرا قاعدتهما فى جوام.

وقال الجيش الامريكى فى بيان منفصل انه قام بتدريبات مع المقاتلين اليابانيين بعد التمرين مع كوريا الجنوبية مما يجعلها المرة الاولى التى تقوم فيها القاذفات الامريكية بتدريب مع مقاتلين من اليابان وكوريا الجنوبية ليلا.

وكانت القاذفات الامريكية قد اقلعت من قاعدة اندرسون الجوية فى جوام، وفى أغسطس هددت بيونج يانج بإطلاق صواريخ متوسطة المدى باتجاه منطقة جوام الواقعة فى منطقة الباسفيك الامريكية التى تتعرض فى كثير من الأحيان لصواريخ من الشمال.

يرفع مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حذرهم ضد المزيد من الاستفزازات الكورية الشمالية مع اقتراب موعد الذكرى ال 72 الخاصة بتأسيس الحزب الحاكم فى كوريا الشمالية الذى سوف يكون يوم الثلاثاء القادم.

واوضح البيت الابيض في بيان ان ترامب استضاف اليوم الثلاثاء مناقشة للعدوان على اي عدوان كوري شمالي او اذا دعت الضرورة الى منع بيونغ يانغ من تهديد الولايات المتحدة وحلفائها بالاسلحة النووية.

واوضح البيان ان الرئيس دونالد ترامب اطلع وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس ورئيس هيئة الأركان في الولايات المتحدة الجنرال جوزيف دانفورد على اجتماع فريق الامن القومي.

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