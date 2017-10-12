“خطاب” تواجه مرشحي فرنسا وقطر في الجولة الرابعة لانتخابات “اليونسكو”

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يتابع موقع مصر 365 الجولة الرابعة من انتخابات منصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو”، حيث ستبدأ الجولة الرابعة بعد قليل، وسيشارك في الجولة الرابعة من انتخابات منصب مدير عام اليونسكو مرشحة جمهورية مصر العربية السفيرة “مشيرة خطاب” ومرشح الدولة القطرية “حمد بن عبدالعزيز آل كواري” مرشحة الدولة الفرنسية فقط.

وقد انسحب من انتخابات الجولة الرابعة لمنصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” كل من مرشحين الدول التالية “فيتنام، وأذربيجان، وجواتيمالا، والعراق”.

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كما أعلنت الدولة الصينية اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري عن سحب مرشحها لمنصب “مدير عام منظمة اليونسكو” “كيان تانج”، وذلك في جهود الدولة الصينية لدعم مرشحة جمهورية مصر العربية السفيرة “مشيرة خطاب”.

وتستعد مرشحة جمهورية مصر العربية السفيرة “مشيرة خطاب” لجولة الإعادة الرابعة امام مرشح الدول القطرية “حمد بن عبدالعزيز آل كواري” ومرشحة الدولة الفرنسية “أودريه إزولاي”.

والجدير بالذكر أن الثلاث مرشحين إلى الوقت الحالي لم يتم حسم الانتخابات للفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو خلال الجولات السابقة الأولى والثانية والثالثة، حيث تطلب الفوز بالمنصب الحصول على ثلاثين صوت على الأقل من أعضاء المجلس التنفيذي “لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو” البالغ عددهم ثمانية وخمسين دولة.

كما تبادل رئيس الدولة الصينية “شي جين بينج” وكذلك رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” اتصالات مكثفة قام بها وزير خارجية كل من الدولة المصرية والدولة الصينية على مدار اليومين السابقين، كما اكدت على عمق العلاقات الدولية التي تربط بين البلدين إلى جانب الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وعلى مستوى التنسيق الوثيق بين البلدين للعمل على تحقيق المصلحة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبين الدولة الصينية، كما تم ذكر خلال اتصال بين البلدين عن الانتخابات المنعقدة في الوقت الحالي على منصب مدير عام “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو”.

والجدير بالذكر أن مرشحة جمهورية مصر العربية السفيرة “مشيرة خطاب” قد حصلت في الجولة الثالثة من انتخابات اليونسكو على ثلاثة عشر صوت بزيادة صوتين عن نتائج الجولة الثانية، فيما تراجع مرشح الدولة القطرية ليحصل على ثمانية عشر صوت، وحصلت مرشحة الدولة الفرنسية على ثمانية عشر صوت أيضا.

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