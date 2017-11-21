منظمة العمل الدولية تتوقع المزيد من الارتفاعات في نسبة البطالة بين الشباب هذا العام 2017

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أعلنت منظمة العمل الدولية عن احتمالات تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب بشكل عالمي خلال هذا العام بنسبة طفيفة، ويأتي هذا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن، وخلال التقارير التي نشرتها المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف، فقد أكدت أن نسبة البطاقة تصل إلى 13.1% وذلك بين الشباب من أعمار 15 وحتى 21 سنة، ومن المتوقع أن تستقر تلك النسبة خلال العامين الحالي والقادم.

في حين أن نسبة البطالة بين نفس المرحلة العمرية قد سجلت 13% خلال إحصائيات العام الماضي، كما ذكرت التقارير وجود نحو 70.9 مليون شاب وشابة عاطلين عن العمل خلال العام الحالي، هذا وأشارت التوقعات أيضا إلى احتمالية زيادة أعداد العاطلين عن العمل هذا العام بنحو 200 ألف شاب وشابة، حيث من المتوقع أن تُضيفهم الدول الناشئة وتشمل ” الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية”.

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وسجلت نسبة البطالة التي يعاني منها العالم العربي النسبة الأعلى في العالم بواقع 30% خلال إحصائيات العام الحالي، بينما جاءت الدول الإفريقية في المرتبة الثانية بنسبة 28.8%، بينما أضافت منظمة العمل الدولية خلال التقارير التي نشرتها أن نسبة الشباب الذين يعيشون في فقر مدقع هذا العام تصل إلى 39% وهو ما يعادل نحو 161 مليون شاب من العاملين.

كما تشهد معدلات الفقر بين الشباب ارتفاع ملحوظ بالمقارنة بمعدلات الفقر بين العاملين الأكبر سنا، ويمكن ملاحظة هذا الأمر خاصة بين الشباب العربي، وفي البلدان الإفريقية التي تقترب من جنوب الصحراء الكبرى وكذلك في منطقة جنوب آسيا، هذا على الرغم من التَحسنات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة بالمقارنة بما قبلها.

حيث أشارت التقارير أنه يمكن وصف نحو 69% من الشباب العاملين في تلك المناطق بكونهم عمال فقراء، كما تصل نسبة المهاجرين في العالم من عمر الأقل من 30 عام حوالي 70%، وجاء هذا خلال الإحصائيات الأخيرة التي تم إجرائها من قبل مبادرة “حلول عمالة الشباب” والتي جرت بالنسبة للقطاعين العام والخاص، جاء هذا بالنسبة لنسب البطالة العالمية وتوقعاتها هذا العام والعام التالي.

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