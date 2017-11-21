اتهام تيلرسون رسميا بسبب التجاهل الأمريكي لتجنيد الأطفال في العراق

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اتخذت مجموعة من حوالى 12 مسؤولا بوزارة الخارجية الأمريكية الخطوة غير العادية التي اتهمت رسميا وزير الخارجية ريكس تيلرسون بانتهاك قانون اتحادي يهدف إلى وقف القوات المسلحة الأجنبية عن تجنيد الجنود الأطفال وفقا للوثائق الحكومية الداخلية التي ظهرت في الإعلام العالمي، وذكرت مذكرة سرية صادرة عن وزارة الخارجية، لم يسبق ذكرها ان تيلرسون انتهك قانون منع الجنود الأطفال عندما قرر فى يونيو استبعاد والعراق وميانمار وأفغانستان من قائمة أمريكية للجناة فى استخدام الجنود الأطفال، وكان هذا على الرغم من اعتراف الإدارة في هذه البلاد علنا ​​بأن الأطفال يجري تجنيدهم في تلك البلدان. ​​

والجدير بالذكر إن إبقاء البلدان خارج القائمة السنوية يجعل من الأسهل تزويدها بالمساعدات العسكرية الأمريكية، وتجدر الاشارة الى ان العراق وأفغانستان حلفاء وثيقا فى الحرب ضد المسلحين الإسلاميين بينما تعد ميانمار حليفا ناشئا لتعويض نفوذ الصين فى جنوب شرق آسيا، وتظهر الوثائق التي استعرضتها وكالة رويترز أيضا أن قرار تيلرسون يتناقض مع توصية بالإجماع من قبل رؤساء المكاتب الإقليمية في وزارة الخارجية التي تشرف على السفارات في الشرق الأوسط وآسيا والمبعوث الأمريكي في أفغانستان وباكستان ومكتب حقوق الإنسان التابع للوزارة.

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ويذكر انه بخلاف مخالفة القانون الأمريكي، فإن هذا القرار يخاطر بمصداقية مجموعة واسعة من تقارير وتحليلات وزارة الخارجية وأضعف إحدى الأدوات الدبلوماسية الرئيسية للحكومة الأمريكية لردع القوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة المدعومة من الحكومة عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال والدعم في جميع أنحاء العالم، وذكرت وكالة رويترز في يونيو أن تيلرسون تجاهل التوصيات الداخلية بشأن العراق وميانمار وأفغانستان، وتكشف الوثائق الجديدة حجم المعارضة في وزارة الخارجية، بما في ذلك الاستخدام النادر لما يعرف باسم “قناة المعارضة”، والذي يسمح للمسؤولين بالاعتراض على السياسات دون خوف من الانتقام.

وينص قانون الجنود الأطفال الذي صدر في عام 2008 على أن الحكومة الأمريكية يجب أن تكون مقتنعة بأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما “مجندون أو مجبرون على العمل كجنود أطفال” والقائمة التى تحدد من يستخدم الأطفال تضم حاليا جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والصومال وجنوب السودان ومالي والسودان وسوريا واليمن.

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