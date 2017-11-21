إيران ترحب بالتدخل الفرنسي في حل أزمات الشرق الأوسط

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صرح الرئيس الإيرانى حسن روحانى لنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون فى مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء ان فرنسا يمكن ان تلعب دورا مثمرا فى الشرق الاوسط من خلال اتباع “نهج واقعى ونزيه”، وازداد التوتر بين إيران وفرنسا الأسبوع الماضي بعد ان قال ماكرون ان طهران يجب ان تكون اقل عدوانية في المنطقة ويجب ان توضح برنامجها للصواريخ الباليستية، كما ادان وزير الخارجية الفرنسي “تهديدات الهيمنة” التي تقوم بها طهران خلال زيارة إلى السعودية.

وذكرت وسائل الاعلام الايرانية ان روحانى قال لماكرون ان الجمهورية الإسلامية مستعدة لتطوير علاقاتها مع فرنسا حول كافة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية القائمة على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة، وقد أشار روحاني إلى “مغامرة بعض الأمراء ذوي الخبرة في المنطقة”، وهو إشارة إلى المنافس الجيوسياسي في إيران، المملكة العربية السعودية، وقال إن فرنسا يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في تخفيف الوضع.

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وقال “اننا ضد المغامرة وخلق الانقسام فى المنطقة ونعتقد ان فرنسا، من خلال الحفاظ على تصويت مستقل وموقفها فى المنطقة، تستطيع، بمقاربة واقعية ونزيهة، ان تلعب دورا مثمرا”، وقد قال مكتب ماكرون في بيان نادر عن هذا النداء انه تحدث الى روحاني ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بشكل منفصل وقالا لهما انه من الضروري إبقاء لبنان بعيدا عن الأزمات الإقليمية.

واضاف ان فرنسا ملتزمة بالاتفاق النووي الايراني لعام 2015 مع القوى العالمية، بيد أنه ينبغي مناقشة القضايا الإقليمية والبالستية بشكل منفصل وبناء، كما أكد ماكرون على أهمية ان تعمل دول المنطقة بشكل جماعي للحد من التوترات “، وقد انتقد وزراء الخارجية في السعودية والدول العربية الأخرى ايران وحزب الله اللبناني الشيعي اللبناني في القاهرة خلال يوم الأحد الماضي، مطالبا جبهة موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني.

كما سلط روحاني الضوء على أهمية الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وأشار في اتصال هاتفي مع ماكرون إلى ما وصفه بأنه التهديد الذي تشكله إسرائيل، وقد اضاف “ان حزب الله جزء من الشعب اللبناني وأن أسلحتهم فقط دفاعية ولا تستخدم إلا في مواجهة هجوم محتمل “، وقد اضاف “علينا الان ان نحاول ان تتمكن المجموعات اللبنانية، مع الأمن، من تشكيل حكومة يمكنها المساعدة على دفع البلاد”.

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