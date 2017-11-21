الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى المملكة العربية السعودية

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قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم خبر صادم لجميع الأشخاص في العديد من البلاد العربية والأوروبية، وهو خبر غير متوقع في هذا الوقت مساء اليوم بأنها تقوم بتحذير جميع المواطنين الأمريكان ورعايتها في شتى أنحاء العالم، وهذا يتم من خلال ضرورة الحذر من السفر إلى المملكة العربية السعودية وهذا في الفترة القادمة، وسوف يكون ذلك من خلال سقوط صواريخ مدمرة على المملكة العربية السعودية، وذلك يتم من خلال إطلاق الحوثيين وهذا في الوقت السابق من هذا الشهر وهي من الأخطار المدمرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أيضاً أن وزارة الخارجية الأمريكية تحدثت خلال بيان رسمي خاص لها وأن ذلك من خلال العديد من النشرات المتواجدة في جميع المواقع الإلكترونية، وأيضاً يتم تقديم العديد من الأشياء المتخصصة للبعثة الدبلوماسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا ما قامت بذكره العديد من المواقع العربية منذ قليل وأنه يتم البحث وراء العديد من الأشياء المختلفة لإيقاف المخاطر التي تحيط بالعالم العربي، ويتم وجود العديد من العناصر المختلفة والمتواجدة في كافة الأنحاء ويتم إيقاف العديد من الرحلات للمملكة العربية السعودية والتحذير من السفر إليها.

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كما أنه وجدت العديد من التهديدات الإرهابية والتي تزال في قائمة جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وأيضاً بما في ذلك العديد من المدن الكبرى داخل الرياض وجدة والظهران، وأن هذه الهجمات وجدت دون سابق إنذار لها، وأيضاً تم التأكيد على العديد من الأشياء التي تظهر وتنتشر ويتم من خلالها توقف الكثير من الهجمات المختلفة، ويتم البحث وراء إيقاف جميع الهجمات المختلفة التي يتم شنها على المملكة العربية السعودية، والعمل على تقديم الكثير من العناصر المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية والعمل على وجود العديد من الأشياء التي تساهم في إيقاف شن الحرب.

يذكر أن الخارجية الأمريكية أشارت من خلال البيان الخاص بها وأكدت أن الجماعات الإرهابية مازالت تقوم باستهداف العديد من المناطق التابعة للحكومة في المملكة العربية السعودية، وأيضاً أنه يوجد العديد من الهجمات الإرهابية التي تستهدف المساجد والمواقع الدينية، وأنه يتم عمل ذلك من أجل الرد على قيام المملكة العربية السعودية بشن الحرب على الحوثيين داخل اليمن، وتم تقديم بيان خاص لها بأن تلك الجماعات الإرهابية ومن أهمها تنظيم داعش الإرهابي.

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