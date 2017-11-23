“الأمين العام للأمم المتحدة” يلقي كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جواتيريش” قائلا “إن لكل امرأة وكل فتاة الحق في حياة خالية من العنف، ولكن هذا الحق ينتهك كل يوم بطرق متنوعة في كل المجتمعات، وهذا الانتهاك يؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً”.

وجاء هذه التصريحات من قبل الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته التي ألقاها أمس الموافق الأربعاء الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، بالمقر الدائم بالأمم المتحدة بمناسبة “اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة”، حيث أن النساء في جميع أنحاء العامل تواجه أكثر من امرأة واحدة بين ثلاث عنف.

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وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أن حوالي سبعمائة وخمسين مليون امرأة قد تم تزوجهن قبل بلوغ سن 18 سنة، وأكثر من ربع مليون من النساء خضعن للختان، وأضاف أن العنف ضد المرأة العاملة في المجال السياسي يعرقل التقدم على مساء الحقوق الثقافية، والحقوق الاجتماعية، والحقوق المدنية، والحقوق الاقتصادية للمرأة.

وأوضح الأمين العام لأمم المتحدة أن النساء اللواتي يتم ترشحهن إلى الانتخابات يتعرضن للعنف من قبل الرجل، وكذلك تتعرض المدافعات في مجال حقوق الإنسان لخطر أكبر، كما أضاف أنه ليس هناك مؤشرات تدل على تراجع العنف الجنسي” الذي يتم ارتكابه في الصراعات.

تقوم المنظمة الدولية “الأمم المتحدة” في يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام بالاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ونصت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة على التالي “هناك اعتراف متزايد بأن العنف ضد المرأة يشكل عائقاً أمام أعمال حقوق الإنسان، وحاجزاً مباشراً لإدماج المرأة ومشاركتها في التنمية المستدامة وإدامة السلام، وهنا أيضا أدلة متزايدة على أن العنف ضد النساء والفتيات مرتبط بعنف آخر، بما في ذلك التطرف العنيف بل والإرهاب”.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة “أن العنف الذي يعد من أبرز دلالة على انتشار النظام الأبوي، يؤثر بصورة مباشرة على صحة المرأة النفسية والبدنية، ويؤثر على جميع الأسر والمجتمعات، والمجموعات المحلية، باستمرار هذا العنف، لن يتم تحقيق تنمية مستدامة خلال عام 2030”.

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