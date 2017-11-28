“السفير الإثيوبي بالقاهرة” يصدر تصريحات جديدة بشأن “سد النهضة”

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تابع موقع مصر 365 ما تم إصداره في العديد من الصحف المصرية اليوم الموافق يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، حيث برزت في الصحف اليومية اجتماع البرلمان المصري لمناقشة تداعيات حادث تفجير مسجد الروضة ببئر العبد التابع لمحافظة العريش، وكذلك المشروعات التنموية التي تتم في جمهورية مصر العربية.

كما اهتمت الصحف المصرية باهتمام دور مجلس حكماء المسلمين وكذلك دور الأزهر الشريف في قضية “الروهينجا المسلمين” في ميانمار، وقامت “صحيفة الأخبار” بنشر “النواب يتشح بالسواد حداداً على شهداء الروضة” ليتم تسليط الضوء على اتشاح البرلمان المصري في فعاليات جلسة أمس الموافق الاثنين السابع والعشرين من نوفمبر الجاري بالسواد حداداً على حادث تفجير مسجد الروضة، كما قام النواب بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وتم مناقشة 3 قوانين حيوية تخص مشروع المفاعلات النووية بالضبعة.

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كما قامت “صحيفة الأخبار بنشر عقد اجتماع بين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام مع قيادات “مديرية أمن محافظة شمال سيناء” وحضر الاجتماع مدير الأمن اللواء “رضا سويلم” ومجموعات العمل التي قامت بالحضور إلى العاصمة القاهرة من قطاع الأمن الوطني والقطاعات الأمنية المختلفة.

وتحت عنوان “رئيس الوزراء الإثيوبي يزور القاهرة، ويلقي كلمة أمام النواب” صرحت “صحيفة الأهرام” تأكيد السفير الإثيوبي بالقاهرة خلال لقائه أمس الاثنين مع أعضاء “لجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان المصري”، حيث صرح أن “هلي ديسالين” رئيس وزراء إثيوبيا سيأتي في زيارة قريبة إلى جمهورية مصر العربية خلال الشهر القادم لعام 2017، كما أبدى رئيس وزراء إثيوبيا برغبته عن زيارة “مجلس النواب المصري” لإلقاء كلمة أمام جميع النواب.

وصرح “رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان المصري” السيد فليفل أن سفير إثيوبيا بالقاهرة أكد على مسألة الشراكة وكذلك الإدارة المشتركة لسد النهضة بإثيوبيا على اعتبار أنه مشروع ثلاثي ولا يخص دولة بعينه، كما نشرت “صحيفة الأهرام” تحت عنوان “تلبية احتياجات المشروعات القومية بمنتجات محلية” بحث رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع وزير التجارة والصناعة ربط المشروعات الاقتصادية التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية باحتياجاتها في المجال الصناعي.

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