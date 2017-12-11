بالفيديو: محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي “ترامب” وهو يهدد المسلمين فى خطابه

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على غرار الأحداث السياسية التي تتصدر الساحة بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأحدث قراراته الصادرة بشأن القدس واعترافه بأنها عاصمة للكيان الصهيوني الإسرائيلي، وهو الأمر الذي أثار غضب المسلمين في كل مكان حول العالم، ورد أن الرئيس الأمريكي أثناء إلقائه كلمة أمام متابعيه ومؤيديه في خطابه الأخير وتحديدًا عندما هاجم المسلمين في نص خطابه الرئاسي تم إطلاق النيران عليه من قبل شخص مجهول.

كشفت مصادرنا الخاصة أنه قد تم نشر فيديو على موقع اليوتيوب يحتوي على تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسط عدد كبير من الناس، حيث يظهر الفيديو ترامب وهو يقف على منصة وسط حشد من الجماهير والذي كان يحمل بعضهم بعض اللافتات الخاصة والتي كتب عليها بعض العبارات المؤيدة له باللغة الإنجليزية عندما وقع هذا الحدث، وعلى الفور قام رجاله الحراسة الخاصة بالصعود إلى المنصة وإحاطة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

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جدير بالذكر أنه بعد أن تأكد رجال الحراسة الخاصة التابعين إلى الرئيس الأمريكي ترامب من توقف إطلاق النيران على رئيس أكبر دولة في العالم، وحاول دونالد ترامب العودة من جديد إلى استكمال خطابه الرئاسي والذي كان فيه يهدد المسلمين، عاد الشخص مرة أخرى إلى إطلاق النيران على ترامب واستكمال محاولة اغتيال الرئيس الامريكي،.

زعم البعض أن هذا الشخص يندد فكرة القدس عاصمة فلسطين ومازال حتى الآن لم تكشف المصادر أي تفاصيل جديد حول محاولة الاغتيال التي تمت ولكن ظهر في نهاية هذا الفيديو أن رجال الشرطة يقتادون شخص ويؤكدون أنه من تسبب في هذه الحادثة وكانوا مقيدين ذراعيه من الخلف أمام الحشو واصطحابه إلى الحجز والتحقيق، وقد أكد عنوان الفيديو أن هذا الشخص يندد كان يسعي لإغتيال رئيس الولايات المتحدة الامريكية بعد قراره ضد فلسطين.