الإرهاب الغاشم يضرب محيط محطة مترو داخل مانهاتن.. تعرف على التفاصيل

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منذ حوالي شهر تقربياً وجدت واقعة دهس المواطنين داخل مدينة مانهاتن بنيويورك، وذلك بعد أن قام تنظيم داعش الإرهابي بالإعلان عن تبينه حادث الدهس السابق، وقام مكتب المدعي العام الأمريكي بالتأكيد على أن منفذ الهجوم الإرهابي داخل مدينة مانهاتن يرتبط بالتنظيم الإرهابي داعش، وتم التأكيد على أن الحادث راح ضحيته حوالي 8 قتلى منهم 2 أمريكان و 8 أجانب، وظهر الإرهاب اليوم بشكل جديد وقام شخص منهم بعمل تفجير كبير حول محطة مترو.

جديراً بالذكر أيضاً أن عمدة نيويورك أشار إلى أن منفذ الهجوم الإرهابي داخل مانهاتن يسمي “عقائد الله” وهو يبلغ من العمر 27 عاماً، ولم ينجح الشاب في تفجير حزام ناسف كان يضعه على جسده ولكنه نجح في تفجير جزء بسيط منه.

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وقامت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بنشر صورة الشاب الانتحاري وهو من بنجلاديش ولكنه يسكن في بروكلين، ولقي على الأرض وهو ملفوف حوله شئ يشبه الحزام الناسف، الحادث أدى إلى إصابة الأشخاص الذين وجدوا في محيط محطة مترو مانهاتن، وتم اعتقال هذا الشخص الذين اشتبهوا في تورطه بهذا الحادث الإرهابي.

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يذكر أيضاً أن شرطة نيويورك أكدت أنه تم إخلاء ركاب المترو من 3 خطوط داخل ميدان تايمز في مدينة مانهاتن الواقعة بوسط نيويورك، والسلطات الأمريكية بدأت في إخلاء الركاب من إحدى محطات الحافلات الأساسية داخل مانهاتن بعد سماع الانفجار ووجد تدافع كبير بين المواطنين بسبب الرعب عند سماع الانفجار.

وتم اعتقال أيضاً شخص مصاب وكان معه متفجرات بجانب محطة حافلات بمانهاتن، وعلى أثر ذلك وجد شخص واحد جريح ولا توجد وفيات حتى الآن، والمشتبه به يسكن داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ حوالي 7 سنوات وهو يتحدث اللغة الإنجليزية، وحدث الانفجار اليوم وهو من الأشياء التي ألقيت في قلوب العديد من المواطنين حالة من الذعر.

كما أنه يتم البحث حالياً حول المكان الذي وقع به الانفجار وتمشيط المكان جيداً وهي من الإجراءات الأمنية الهامة، وذلك لتأمين المكان جيداً لأنها تعتبر من المناطق الحيوية والرئيسية داخل مانهاتن ويوجد بها الكثير من المواطنين طوال اليوم.