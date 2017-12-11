“فلاديمير بوتينِ” يعلن سحب القوات العسكرية من سوريا

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تابع موقع مصر 365 زيارة “فلاديمير بوتين” رئيس روسيا اليوم إلى سوريا حيث تعد هذه الزيارة هي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس روسيا إلى الدولة السورية، حيث قام “بشار حافظ الأسد” بزيارة إلى الدولة الروسية مرتين بعد اندلاع الأزمة السياسية في سوريا.

وأعلن “فلاديمير بوتين” خلال زيارته اليوم إلى الأراضي السورية إلى سحب قواته العسكرية من سوريا ويعد هذا إعلان عن انتهاء دور القوات العسكرية الروسية في سوريا بعد أن قامت بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ولكن ستظل قاعدة طرطوس وكذلك قاعدة حميميم الروسيتان تعملان تبعاً للاتفاقيات التي تم توقيعها بين الحكومة الروسية وبين الحكومة السورية.

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وقد بدأت القوات الجوية الروسية بتوجيه أولى ضرباتها الجوية العسكرية داخل الأراضي الروسية في الثلاثين من شهر سبتمبر من عام 2015، وهذا بعد طلب بشار حافظ الأسد دعم عسكري من روسيا من أجل كبح “الثورة السورية” حيث تم الإعلان عن موافقة “مجلس الاتحاد الروسي” على تفويض “فلاديمير بوتين” من استخدام القوات العسكرية الروسية خارج الدولة.

وأتت العمليات الجوية الروسية بعد تزايد الدعم العسكري الذي تم الإعلان عنه لنظام بشار حافظ الأسد من قبل الدولة الروسية، ليتم الإعلان عن تشكيل مركز معلوماتي في العاصمة العراقية بغداد من أجل المشاركة مع كلا من سوريا وإيران، وروسيا والعراق ليتم محاربة تنظيم داعش الإرهابي ليتم إطلاق أولى العمليات العسكرية الروسية في الثلاثين من شهر سبتمبر لعام 2015 على مواقع تنظيم داعش الإرهابي بسوريا.

وأعلن الرئيس الروسي معلناً بعد أن تم انتشار القوات العسكرية الروسية قائلاً “أولا سندعم الجيش السوري فقط في كفاحه الشرعي ضد التنظيمات الإرهابية تحديداً، وثانياً سوف يكون هذا الدعم جوياً فقط دون مشاركة في العمليات البرية”.

وأعلن فلاديمير بوتين أن هناك الآلاف من المنضمين إلى التنظيمات الإرهابية من مواطني روسيا وأوروبا ودول الاتحاد السوفيتي السابق، حيث أعلن “أن المرء ليس بحاجة لأن يكون خبير في الشؤون الأمنية حيث يعلم أنه إذا انتصر هؤلاء في الدولة السورية فسوف يعودون إلى بلادهم ويعودون إلى روسيا أيضاً”، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه قد تم تنفيذ عشرين غارة جوية على ثمان مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

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