أربع سيدات يكشفن عن تحرش “ترامب” بهم من بينهم مذيعة سابقة

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انتشرت فى الأوساط الإعلامية الأمريكية مؤخرا رواية لثلاث سيدات أمريكيات، قصوا خلالها تفاصيل تتعلق بتحرش الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، بهن مطالبين الكونغرس بأن يعمل على فتح تحقيق ضد الرئيس .

وروت “ريتشل كروكس” إحدى ضحايا تحرش ترامب: ” أنها وقت أن كانت في سن الـ22 بادر ترامب بتقبيلها على فمها دون إبداء أى قبول أو استعدادا أو رضا منها وذلك وقت أن كانت تعمل موظفة استقبال في البرج الذى يمتلكه ترامب، وأضافت أنها شعرت بأنها مهددة إلى حد كبير، وبدا الموقف لها كما لو أنها لم تملك أى خيار آخر للخروج منه “.

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وأردفت “ريتشل” حديثها قائلة : “أنها تدعو أعضاء الكونجرس الأمريكى أن يجنبوا انتماءاتهم السياسية قليلاً، وأن يقوموا بالتحقيق في تاريخ ترامب وممارساته في الإساءات الجنسية “، وقالت “جيسيكا ليدز” : “أن ترامب تعمد أن يلمس جسدها بغير رضا منها وهم على متن إحدى الطائرات وكانت يداه في كل مكان على جسدى، وكان يقوم بتقبيلي ولمسي عنوة “.

وفى نفس السياق قالت “سمانثا هولفي” والتي كانت أحد من شاركوا في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية التي ينظمها ترامب: “أن الرئيس الحالي كان يزور المرشحات في الكواليس ويتابعهم بنظرات مليئة بالشبق، كما لو كان ينظر الى قطعا من اللحم”.

ومن المعروف أن الضحايا الثلاث اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 30 وأكثر من 70 عاما سبق لهن أن أدلوا بشهاداتهن أثناء الحملة الرئاسية الأمريكية خلال العام الماضى، وكانت قد روت المذيعة السابقة في قناة فوكس نيوز “جوليت هادي” تفاصيل محاولة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” حين عمد إلى تقبيلها قبل 10 سنوات، وقصة الواقعة بالتفصيل بكل الخطوات التمهيدية التي سبقت الواقعة.

وقالت “جوليت” إن محاولة تقبيلها، كانت من زمن ونيف، وأكدت على أنها لا تذكر بالتحديد فى اى عام حدثت هذه الواقعة، ولكن فى الأغلب تعود القصة لما بين عامي 2005 و2006، وهو الوقت الذى لم يخيل لأحد حينها ان ياتى وقت يصبح فيه ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وتابعت “جوليت”: “أن ترامب قد دعاها إلى وجبة الغداء في ناطحة Trump Tower وتفاجأت بأنها المدعوة الوحيدة إلى هذه المأدبة، و ظل منفردا بها، وبعد الغداء أوصلها إلى المصعد ليودعها، ثم قام بتقبيلها على خدها، وسارع إلى تقبيلها على شفتيها مما أثار دهشتها والتى كانت بلا حدود، وأردفت أن هذه اللحظة كانت غريبة، مشيرة الى أن “ترامب” لم يقدم على اى فعل مثل هذا بعد هذه الواقعة، لكنها عملت على أن تتفادي أي خلوة من الممكن أن تحدث معه بعد ذلك .

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