“الأزهر” يشيد بفوز حملة “I can” لإزالة الأسلحة النووية بجائزة نوبل للسلام

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تابع موقع مصر 365 فوز “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية أيكان” بجائزة “نوبل للسلام” يوم الجمعة الماضية، وقدمت “لجنة جائزة نوبل” النرويجية تحذير من خطر الصراع النووي الكبير والذي أصبح أكبر مما كان عليه في الوقت الماضي.

وعلق شيخ الأزهر الشريف والإمام الأكبر الدكتور “أحمد الطيب” على فوز “بياتريس في” وحملتها التي تسمى “أيكان لإزالة الأسلحة النووية في العالم” بجائزة نوبل للسلام من شأنها أن تكون داعمة للجهود العالمية الهادفة إلى “تحقيق السلام الدولي”، وأعرب الإمام الأكبر عن إشادته بجهود حملة “أيكان” الهادفة إلى توقيع جميع دول العالم على اتفاقية عالمية تحظر امتلاك الأسلحة النووية بكل وسائلها بالإضافة إلى تدمير المخزون النووي الموجود في العالم.

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ووجه فضيلة الإمام الأكبر “أحمد الطيب” دعوة إلى جميع المنظمات التي لها صلة من أجل دعم الجهود المبذولة لإزالة الأسلحة النووية حتى تنجح الإنسانية في العمل على إنهاء استراتيجية الأسلحة النووية المرعبة التي أصبحت بمثابة إنذار شديد للبشرية جمعاء بالإضافة إلى تهديدها لجميع دول العالم.

وقد وصفت حملة “أيكان” لإزالة الأسلحة النووية نفسها بأنها عبارة عن “تحالف مجموعات غير حكومية” في أكثر من 100 دولة، وبدأت حملة “أيكان” حملتها في أستراليا، وانطلقت رسمياً من فيينا عاصمة النمسا في عام 2007، وأعلن رئيس لجنة نوبل النرويجية “بيريت رايس أندرسن” قائلاً “نحن نعيش في عالم بات خطر استخدام الأسلحة النووية فيه كبيرة بل وأكبر مما كان عليه منذ فترة طويلة”.

وعبرت “بياتريس في” مديرة حملة “أيكان لإزالة الأسلحة النووية” عن سعادتها بالفوز بجائزة نوبل للسلام، كما أعلنت المتحدثة باسم حملة “أيكان” دانييلا فارانو أن جميع المشاركين في الحملة سعداء، وتعد هذه أنباء عظيمة، واعتراف كبير بالعمل الذي قام به أعضاء حملة “أيكان” على مدى السنين الماضية وخصوصاً في هيباكوشا من الناجين من القنابل النووية بدولة اليابان.

والجدير بالذكر أن مراسم تسلم “جائزة نوبل للسلام” التي تمت في العاصمة النرويجية “أوسلو” قد تم بحضور عدد من الناجين من القصف النووي لمدينتي ناجازاكي وهيروشيما في اليابان، والتي أسفرت عن سقوط حوالي مائتين وعشرين ألف قتيل قبل اثنين وسبعين عاماً.

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