“وفد من الفاتيكان” يهدي بابا الإسكندرية أيقونة العائلة المقدسة بحضور “وزير السياحة”

Advertisements

تابع موقع مصر 365 استقبال بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية “تواضروس الثاني” وزير السياحة “يحيى راشد” ووفد من مؤسسة “Opera Romana Pellegrinaggi”، المسؤول عن ملف الحج في “الفاتيكان”.

أعرب بابا الإسكندرية “تواضروس الثاني” عن بالغ ترحيبه بوفد الفاتيكان الزائرة لجمهورية مصر العربية، وتمنى لهم إقامة سعيدة خلال رحلتهم التعريفية بالأماكن برنامج الحج في الدولة المصرية، وأكد بابا الإسكندرية على الجهد والدعم الذي تقوم به الدولة المصرية والمتمثلة في “وزارة السياحة” من أجل العمل على إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وأضاف أن هذه الجهود قد تم تتويجها بمباركة بابا الفاتيكان “فرانسيس” على الأيقونة الخاصة برحلة العائلة المقدسة في مصر.

Advertisements

وأشار بابا الإسكندرية “تواضروس الثاني” أن السيد المسيح يعتبر أول سائح قام بزيارة الأراضي المصرية، وأضاف أن نقاط مسار العائلة المقدسة أصبح مواقع مقدسة بالنسبة للعالم أجمع، وأكد على أن السياحة الدينية تعتبر من أهم الأمور التي تعمل على تعزيز العلاقات بين شعوب العالم.

وأعلن بابا الإسكندرية “تواضروس الثاني” عن سعادته الكبيرة بعد محادثة بابا الفاتيكان “فرانسيس” عبر الهاتف والتي تمت منذ أيام قليلة للاطمئنان على صحته، وأكد على حسن العلاقة بين الكنيسة القبطية في مصر وبين الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، وأعرب عن سعادته بالاهتمام بالتاريخ المسيحي في جمهورية مصر العربية حيث أنها الدولة الوحيدة التي زارها السيد المسيح مع السيدة العذراء والقديس “يوسف النجار” حيث قال “هذه هي مصر” دليل على أمان وسلام الأراضي المصرية.

ووجه وزير السياحة الشكر إلى بابا الإسكندرية “تواضروس الثاني” خلال اللقاء، وأكد على أهمية الترابط بين جموع المصريين المسيحيين منهم والمسلمين، وأضاف أن هذا التعايش السلمي الإنساني دليل على ظاهرة إيجابية تبعث برسالة إلى الجميع عن الدولة المصرية والتي تصب في مصلحة السياحة المصرية.

وأعرب الوافد الزائر للدولة المصرية من الفاتيكان على امتنانه من استقبال قداسة بابا الإسكندرية، مع تقديم الشكر إلى وزير السياحة المصري على حفاوة الاستقبال، وأكد على أنه سوف يعود من جديد إلى الدولة المصرية حاجاً في مسار رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضي المصرية.

أقرا المزيد عاجل.. البابا تواضروس ينجو من تفجير كنيسة في الإسكندرية