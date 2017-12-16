“قاضية فيدرالية” تعطل قرار ترامب بإلغاء بند في “قانون أوباما كير”

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تابع موقع مصر 365 قيام قاضية فيدرالية “ويندي بيتلستون” في “ولاية بنسلفانيا” أمس الموافق يوم الجمعة الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، بتعطيل قرار تم إصداره من قبل دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يلغي بند في “قانون أوباما كير للرعاية الصحية” الملزم لأرباب العمل بتحمل التكلفة المالية لمنع الحمل في حالة التغطية الطبية لموظفاتهم.

يعد القرار الصادر من قبل القاضية الفيدرالية بولاية بنسلفانيا معطل فقط لقرار الرئيس الأمريكي في الوقت الراهن في الولايات المتحدة الأمريكية مما يشكل نكسة على دونالد ترامب، ويجيز “قانون أوباما كير للرعاية الصحية” لمؤسسات دينية لقناعتها الأخلاقية والدينية من رفض تحمل التكاليف المالية “لوسائل منع الحمل” على التغطية الطبية لموظفاتها، وفي شهر أكتوبر السابق من عام 2017 أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار يتيح “للشركات التجارية” أن تستفيد من هذا الاستثناء، مما أدى إلى إثارة حالة من الاستياء في صفوف المعارضة الديمقراطية، وكذلك منظمات الدفاع عن حقوق المرأة، وأطباء الأمراض النسائية، وكذلك التخطيط الأسري.

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وأصدرت القاضية الفيدرالية في ولاية بنسيلفانيا تعليل على تعطيل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أوضح أن التعديل الذي تم إدخاله على “قانون أوباما كير للرعاية الصحية” من شأنه أن يلحق الأذى بالعديد من النساء في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما تم حرمانهن من وسائل منع الحمل الزهيدة التكلفة.

فشلت دونالد ترامب في إلغاء أجزاء من “قانون الرعاية الصحية” المعروف تحت أسم “أوباما كير” حيث تم رفضه من قبل “مجلس الشيوخ”، وتم إطلاق قانون “أوباما كير للرعاية الصحية” في عام 2010، بعد موافقة الحكومة الأمريكية عليه في عام 2012، ويعتبر “الديمقراطيين” قانون الرعاية الصحية هو من أهم إنجازات الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” حيث كان هذا القانون من أول قراراته عقب توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويهدف “قانون أوباما كير للرعاية الصحية” من توفير الرعاية الصحية لجميع المرضى بأسعار مناسبة، ويهدف أيضا إلى العمل على توفير التأمين الصحي لجميع المواطنين في الدولة الأمريكية بتكلفة منخفضة، حيث شمل 95% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر الجمهوريون على هذا القانون حيث يعتبرون “الصحة” مثل أي سلعة أخرى لابد أن تترك للمنافسة والسوق.

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