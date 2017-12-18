“الشرطة اليونانية” تحبط محاولة اغتيال “رجب طيب أردوغان”

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تابع موقع مصر 365 إعلان الشرطة اليونانية عن نجاحها في إحباط محاولة اغتيال “رجب طيب أردوغان” رئيس الدولة التركية خلال زيارته إلى الدولة اليونانية، حيث أعلنت الصحيفة اليونانية “تو فيما” أن العناصر الأمنية بالدولة اليونانية قد نجحت في إحباط مخطط لاغتيال رئيس الدولة التركية خلال زيارته إلى اليونان.

وأعلن المصادر الصحيفة التركية بحسب ما ورد في الوكالة التركية “الأناضول” أن الشرطة اليونانية قد قامت بالقبض على تسع من العناصر الموقوفين من منظمة “د هـ ك ب ج” وهي منظمة إرهابية التي قد تم إيقافهم في وقت سابق من قبل الشرطة اليونانية.

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وأعلنت الشرطة اليونانية أنه بعد إلقاء القبض على التسع عناصر بعد قيامهم بمحاولة اغتيال رئيس تركيا “رجب طيب أردوغان” خلال زيارته للدولة اليونانية على ورقة مكتوب فيها الخطة المستخدمة في عملية اغتيال الرئيس التركي، والتي من المقرر فيها استخدام قذائف صاروخية وكذلك “قنابل يدوية” بالإضافة إلى زجاجات حارقة خلال زيارته إلى دولة اليونان.

وأعلنت الشرطة اليونانية أن الخطة المستهدفة اغتيال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أشارت إليه باسم مستعار يسمى “العقرب” ليتم تنفيذ الهجوم عليه بالقذائف الصاروخية من الجانبين أثناء مروره في “الرتل”، ليكون مصاحب لهجوم القذائف الصاروخية هجوم ثالث بمجموعة ثالثة على سيارات الموكب الرئاسي في الخلف.

وأعلنت المصادر الإخبارية التركية أن الشرطة اليونانية تقوم في الوقت الراهن بإجراء تحريات للعثور على “القذائف الصاروخية” وكذلك الذخائر والتي كان من المقرر أن تستخدم في عملية اغتيال رئيس تركيا أثناء زيارته لدولة اليونان، وترجح الشرطة اليونانية أن هذه القذائف والأسلحة مدفونة في منطقة جبلية تقع في شرق العاصمة اليونانية أثينا.

وأعلنت القوات الأمنية اليونانية عن اعتقالها في نهاية شهر نوفمبر السابق لعام 2017 عن ثلاث خلايا مكونين من تسعة أفراد جميعهم يحملون “الجنسية التركية” ينتمون إلى المنظمة الإرهابية “د هـ ك ب ج”، يريدون أن يقوموا بهجوم مسحل على مقر “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في الدولة التركية بمقر “وزارة العدل التركية” في أنقرة، وبسبب هذه العملة الإرهابية تم إحالتهم إلى القضاء في الدولة اليونانية.

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