“نيويورك تايمز” تنشر مقال هجومي على مصر بسبب دعمها للقضية الفلسطينية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات في مصر، حيث أعلن أن “صحيفة نيويورك تايمز” قد قامت بنشر مقالة مطول عن هجومها على جمهورية مصر العربية وعلى سياساتها الخارجية بسبب دعمها للقضية الفلسطينية، وأعلنت المجلة أن الدولة المصرية هي “حليف مزعج” لدولة الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء هذه التصريحات بسبب رفض الدولة المصرية لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص نقل سفارتها من تل أبيب على القدس.

وأعلن “ضياء رشوان” عن تأجيل زيارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إلى القاهرة بعد أن كان من المقرر أن تكون هناك زيارة قريباً، بسبب موقف جمهورية مصر العربية ضد القرار الأمريكي الذي تم إعلانه من الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن فيه أن القدس هي عاصمة للكيان الصهيوني وعليه فقد تقرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

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وقد أثار قرار دونالد ترامب حيال قضية القدس غضب العالم العربي والعالم الإسلامي، وكان للدولة المصرية موقف صارم يدل على مساندتها ودعمها المستمر والدائم للقضية الفلسطينية، وقد قامت الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز” بنشر مقال هجومي على الدولة المصرية وعلى موقفها حيال القرار الأمريكي والذي تبنى قرار المنظمة الدولية “الأمم المتحدة” من أجل العمل على وقف قرار دونالد ترامب بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

أكد “ضياء رشوان” على فخره الشديد بالمقالة الهجومية المطولة التي قد تم نشرها في الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز” والتي هاجم فيها صحفي أمريكي السياسة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأشار أن كل الأمور يجب أن تكون “مثار فخر” على جموع المصريين حيث تضمن هذا المقال شهادة من الولايات المتحدة الأمريكية على أن جمهورية مصر العربية هي من كبار مساندي القضية الفلسطينية في العالم العربي والعالم الإسلامي.

والجدير بالذكر إن الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز” قد قامت يوم الثلاثاء السابق بنشر مقالة تحت عنوان “مصر حليف سييء للولايات المتحدة الأمريكية”، وأعلنت أنها قالت إن مصر لا تصلح أن تكون حليف لواشنطن، وشددت على أن واشنطن تضيع الوقت بسبب علاقاتها الدولية مع الدولة المصرية بدليل أن أمريكا تضيع أموالها على دولة ليس لها قيمة.

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