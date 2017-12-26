كوريا الشمالية تعلن العقوبات الأمريكية بمثابة إعلان حرب عليها وانتهاكاً لسيادتها

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة الخارجية لكوريا الشمالية مساء أمس إنها لن تتخلى عن برنامجها النووي الهادف إلى امتلاك أسلحة نووية، كما أعلنت عن رفضها الاستجابة إلى الطلب الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تخليها عن امتلاك الأسلحة النووية، واعتبرت كوريا الشمالية القرار الأمريكي بفرض عقوبات دولية عليها وتم التصديق على هذا القرار من قبل “مجلس الأمن الدولي” بمثابة إعلان حرب على كوريا الشمالية وأشارت أيضا أن هذا القرار الدولي يعد انتهاكاً لسيادتها.

وجاء فرض العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بعد أن قامت بإجراء تجربة على “صواريخ باليستية عابرة للقارات” خلال شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، وتصل هذه الصواريخ إلى عمق أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

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وذكرت البيان الصادر عن وزارة الخارجية بكوريا الشمالية والذي تم تداوله عبر وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة والذي جاء فيه “إن قرار العقوبات الذي اتخذته الولايات المتحدة، وأتباعها وانتهاك خطير لسيادة جمهوريتنا، وهو عمل حربي يهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة ونرفضه بشكل قاطع”.

وأضاف بيان وزارة الخارجية لكوريا الشمالية “إن العقوبات فرضت حصاراً اقتصادياً على كوريا الشمالية” كما وجهت دعوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتخلي عن سياساتها التي وصفتها بـ العدائية تجاه كوريا الشمالية”، وأن تتعايش مع حقيقة أن كوريا الشمالية تمتلك سلاح نووي، حيث أن شعب كوريا الشمالية استطاع صناعة الأسلحة النووية على الرغم من كل المصاعب التي واجهت كوريا الشمالية في هذا الشأن.

ودعت دولة الصين عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “هوا تشون ينغ” جميع الدولة المعنية بقضية كوريا الشمالية إلى العمل على بذل مزيد من الجهود الإيجابية والبناءة الهادفة إلى العمل على تقليل حدة الصراع والتوتر في كوريا الشمالية، وأضاف أن قرار العقوبات الدولية على كوريا الشمالية ليست له إي ضرار على المواطنين ولن يؤثر على النشاط الاقتصادي في كوريا الشمالية.

أدى قرار فرض العقوبات على كوريا الشمالية إلى انخفاض كبير في واردات النفط المكرر بكوريا الشمالية، بالإضافة إلى عودة جميع المواطنين التابع لكوريا الشمالية من الخارج خلال أربعة وعشرين شهراً ليتم عودتهم إلى بلادهم.

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