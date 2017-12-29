“يا كلب الروم”.. رسالة نارية من داعش لتهديد ترامب والتوعد له

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انتشرت العديد من التهديدات عبر وسائل الإعلام الخاصة بتنظيم داعش الإرهابي والتي تم توجيهها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم تقديم له نصاً كاملاً من الوعيد لما يفعله ويقوم به حالياً من أفعال ضد المسلمين وجاء هذا من خلال فيديو به الكثير من التهديدات لترامب ومن معه داخل البيت الأبيض، وقاموا ببث هذه الرسالة باللغة الانجليزية حتى تصل الى العالم بأكمله حتي يعرف ترامب الخطر الذي يحيط به.

والرسالة تضمنت مقطع فيديو تم بثه عبر العديد من المواقع المختلفة و تداوله عبر وسائل الاعلام الخاصة بتنظيم داعش الإرهابي، وتم إرسال رسالة إلى الرئيس الامريكي دونالد ترامب منهم بسبب حربه التي يشنها على الإسلام والمسلمين، وهم يزعمون أن هذا بسبب القرار الأخير الذي أتخذه ترامب بشأن قراره الأخير الخاص بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

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جديراً بالذكر أيضاً أن هذه التهديداً جعلت من البيت الأبيض أقل أمناً وأكثر ضعفاً وهذا على حد قول أبو صالح الأمريكي، وهو الذي وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلب الروم وأكد أنه هو الذي يسعد كثيراً بالانتصار المزيف على الإسلام، وتم شن حملة هجوم وتهديدات كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب العديد من القرارات الأخيرة له ضد الإسلام وهذا ما تحدث عنه التنظيم الإرهابي داعش.

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.يذكر أيضاً أن المسلح الذي يطلق عليه أسم أبو صالح الأمريكي قام بمناشدة جميع المسلمين الأمريكان بتعذيب الصليبيين، وطلب منهم أن يقوموا بتنفيذ الكثير من الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة الأمريكية وهذا لتعذيب من يؤيدون ترامب، وقتل من يقومون بمهاجمة الاسلام والمسلمين ونشر الرعب والفزع بينهم ليعلم ترامب أنهم من الممكن أن يقوموا بشن العديد من الهجمات عليهم في أي وقت.

والرسالة المواجهة إليه تحدثوا فيها موجهين لترامب يا كلب الروم أنت لا تحرر المدن ولكنك من تقوم بتدميرها بجميع غاراتك الجوية، وقالوا له أنه أجبن الأشخاص الذين يحاربونهم داعش على وجهة الأرض وأما ترامب يشهد العديد من الانتصارات الزائفة وأكدوا أن حربه على الإسلام سوف تجعل امريكا أقل أمناً وجميع الأمريكيين في فوضي دائماً، ووجهة حديثهم بعد ذلك للمسلمين الأمريكيين وقالوا لهم أنهم لابد من أن يقوموا بشن العديد من الهجمات على الصليبيين والولايات المتحدة الأمريكية.