اتساع المظاهرات الإيرانية و”الحرس الثوري” يحذر من مواجهة قبضة من حديد

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تابع موقع مصر 365 التحذيرات التي أطلقها “الحرس الثوري” في إيران اليوم الموافق الأحد الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، للمتظاهرين المعارضين للحكومة الإيرانية، وحذر الحرس الثوري من مواجهة “قبضة من حديد” إذا ما استمرت الاضطرابات التي تشهدها الدولة الإيرانية في الفترة الحالية.

وأعلنت “بي بي سي” هيئة الإذاعة البريطانية عن نائب قائد الأمن بالحرس الثوري الإيراني جنرال “إسماعيل كوساري” قوله أن الوضع في العاصمة الإيرانية طهران تحت السيطرة التامة، وأكد على أنه إذا خرج جموع المواطنين الإيرانيين إلى الشوارع احتجاجاً على ارتفاع الأسعار فلا ينبغي لهم أن يقوموا بترديد هتافات معارضة للحكومة الإيرانية، وأن يقوموا بإحراق ممتلكات عامة وكذلك السيارات.

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وأعلن “عبد الرضا رحماني فضلي ” وزير الداخلية الإيراني أنه قد قام بإطلاق العديد من التحذيرات خلال الفترة السابقة، ويحذر في الوقت الراهن جموع المتظاهرين من تدمير الممتلكات العامة، والعمل على عرقلة النظام الإيراني وخرق القانون إلا فأنهم سوف يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذا السلوك، وسيدفعون ثمن هذه الاعتداءات والتجاوزات.

وأضاف وزير الداخلية الإيراني أن موجة الاحتجاجات الحالية التي تجتاح الدولة الإيراني والمعارضة للحكومة الإيرانية والتي تعود جزء منها بسبب استياء جموع المواطنين من المصاعب الاقتصادية والأحوال المعيشية إلى جانب الفساد، وأكد وزير الداخلية الإيراني أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والفساد تعدان من أخطر الاضطرابات التي استمرت للعديد من الشهور خلال عام 2009، بعد أن تم إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في تلك الفترة.

وتتسع دائرة المظاهرات الشعبية في الدولة الإيرانية حيث انطلقت المظاهرات منذ يوم الخميس السابق في مدينة شمال شرق إيران وهي مدينة مشهد، حتى امتدت إلى العاصمة الإيرانية طهران، وتستعد سبعين مدينة إيرانية للخروج في مظاهرات معارضة للحكومة الإيرانية اليوم، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الدعوات التي تعلن عن مكان وزمان المظاهرة، ونقاط تجمع المواطنين.

وأعلنت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية أن المظاهرات الإيرانية انطلقت احتجاجاً على الفساد، وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى سياسات السلطات الإيرانية الحكومية التعسفية ضد المهمشين والفقراء، وامتدت المظاهرات لتشمل في اليوم الثاني لها حوالي خمسة عشر بلدة ومدينة إيرانية، وفي اليوم الثالث خرجت العديد من المظاهرات في ثلاثين مدينة إيرانية.

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